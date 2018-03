Valentino Rossi: "En 2017 perdimos tiempo, era la moto equivocada"

A casi una semana de la segunda cita de la temporada en el Autódromo de Termas de Río Hondo, Argentina, Valentino Rossi se abre a los compañeros italianos de la Gazzetta dello Sport sobre su renovación y sobre lo que pasó el año pasado y las diferencias que puede haber con este que acaba de empezar deportivamente.

Su renovación con la marca nipona hasta 2020 ha abierto el debate de si debería continuar o no, pero el italiano está más que contento con su decisión. "Esto me da mucha motivación y me recarga", comentaba al diario compatriota. "Me gustaría terminar mi carrera ganando o luchando por el podio. En los últimos años he sido tres veces subcampeón y, por tanto, lo primero es tratar de terminar siendo competitivo", decía "Il Dottore", confiado en que todavía le quedan fuerzas y ganas de seguir dando guerra a los pilotos de la parrilla de MotoGP por casi tres años más.

Es cierto que el motociclismo es exigente, pero comparado con deportes donde el rendimiento físico prima por encima de todo, el límite realmente lo pone el piloto. "Nuestro deporte no es el atletismo, el ciclismo o el fútbol. Lo que pierdes con los años sobre todo es la motivación, pero también físicamente pierdes un poco de rendimiento y tienes que entrenar más", zanjando el asunto de la edad y la comparativa con una parrilla cada vez más fuerte y llena de pilotos que apenas superan los treinta años. "Hamilton en Fórmula 1, o nosotros en motos, desde este punto de vista tenemos suerte, porque hasta los 40 años, si quieres, físicamente puedes estar ahí".

Rossi ya ha demostrado que no se va a ir hasta que él no lo decida: "En mi opinión, es más fácil decir que uno está acabado, en lugar de reconocer que tiene las pelotas para seguir intentándolo". Hay opiniones que se basan en una cabezonería del italiano en continuar en el mundo que le ha dado tantas alegrías, y no tan alegrías, durante tantos años. "Hay dos tipos de personas: los que aprecian si alguien es grande y lo disfrutan; y los envidiosos, que trasladan su propia inferioridad en los demás. En Italia está de moda hacerlo", refiriéndose al hecho de que Gigi Buffon, guardameta de la Juventus, que volvió a la selección nacional italiana tras ser eliminados de la copa del mundo de Rusia para los amistosos previos, también recibió este tipo de críticas.

También comentó sobre los problemas que atravesó con Yamaha la pasada temporada con una moto que terminó siendo un completo desastre y que lo dejó fuera de la lucha Dovizioso-Márquez. "En 2017 perdimos algo de tiempo porque era una moto equivocada. Lo que Ducati y Honda han hecho mejor, según mi opinión, es haber trabajado más tiempo, con más dinero y más gente en la parte electrónica. Ahí es donde sufrimos", algo que ya dijo hace unos meses durante la pretemporada. "Necesitamos gente para tratar de sacar el máximo provecho en estas áreas, que es donde Yamaha puede haberse equivocado. Vamos a ir a pistas donde seremos inferiores y tendremos que trabajar duro, pero espero y creo que con la moto de 2018 donde suframos, lo haremos menos".

Ha comenzado otra temporada, en la que la incógnita sobre si ganará o no el ansiado décimo título que se le resiste tanto sigue en el aire. "Sería positivo, me gustaría y no nos falta nada", comentaba el italiano. "El año pasado perdimos lo bueno de nuestra moto y solo tuvimos los defectos sin las cosas buenas. Ahora seguimos teniendo defectos, pero hemos recuperado las cosas positvas", matizaba. "En 2017, Maverick y yo terminamos tercero y quinto, peleando hasta la mitad de la temporada. Podemos hacer más, somos más fuertes y al menos podemos disputarlo", dejando claro que nunca se puede dejar a Yamaha fuera de las apuestas.