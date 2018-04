Marc Márquez y la estrategia fallida en Argentina

La clasificación parecía sentenciada ya antes de disputarse. Marc Márquez partía como claro favorito tras dominar tres de los cuatro entrenamientos libres del fin de semana, marcando también el mejor tiempo de las cronometrados. únicamente se le escapó la FP1, liderada por su compañero de equipo, Dani Pedrosa. En cualquier caso, las Honda hicieron su trabajo y se establecieron como el fabricante más fuerte en Termas de Río Hondo.

A pesar de que el viernes la lluvia se resistió a caer sobre el trazado, el sábado no hubo tanta suerte. Gran parte de la mañana se disputó en mojado, incluso la clasificación de Moto2 fue mucho más lenta que los dos primeros entrenamientos del día anterior. Llegada la hora de la Q2, las condiciones de la pista resultaron ser muy delicadas, con un carril que parecía seco y que aparecía por zonas.

Todos los pilotos partieron del pitlane con gomas de mojado, aunque muchos tenían preparado una segunda moto por lo que pudiera pasar. Márquez era uno de ellos y, sn sorpresa alguna, lo vimos entrar para cambiar a slicks. Parecía que algo tramaban en el box del Repsol Honda Dio una vuelta y recapacitó al ver el riesgo que se recorría en las curvas 7 y 8, donde el asfalto aseguía muy mojado. Con apenas cuatro minutos para marcar un vuelta rápida, el de Cervera salió con la moto utilizada previamente pero nada pudo hacer ante el buen ritmo de sus rivales y, sobre todo, con la vuelta estratosférica que Jack Miller registró con los slicks. Mañana habría que salir desde la sexta plaza.

Márquez saldrá desde la sexta plaza / Foto: Lucas ADSC

"Cuando he llegado a las curvas 7 y 8 he visto mucho riesgo y he dicho 'uno de los objetivos que me he marcado este año es caerme menos y minimizar los riesgos'. Estoy peleando por el Mundial y hay que evitar las caídas. En estas condiciones normalmente terminan en lesiones porque vuelas. Si hubiese sido una carrera igual me habría mantenido porque no habría tenido más opción", declaraba Márquez, detallando los motivos por los que volvió a entrar en el box.

El #93 dice no arrepentirse de haber cambiado su Honda y que la decisión fue completamente suya. Es evidente que su elección no fue la adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido el piloto más rápido del fin de semana, pero podíamos decir que sí ha sido la más inteligente, queriendo minimizar daños y reservando el potencial para la carrera. Parece que Márquez está aprendiendo a gestionar su jugadas y no ir al límite en todas las sesiones. Lo importante es arriesgar el domingo.

"No estoy arrepentido porque ha sido decisión mía 100% tanto salir con los slicks como entrar luego. Al principio, con las gomas lisas, me sentí bien, pero después vi que la cosa era muy peligrosa en algunas curvas. Quizás conseguiría [Miller] la pole, pero el resto va con mojado. Sí que esperaba más en clasificación porque el FP4 ha ido muy bien. Pero por otra parte este resultado me va bien porque me devuelve a la realidad. Me hace estar más atento para la carrera y me hace reflexionar. No me siento favorito. ", comentó el español.

Márquez, favorito para ganar la carrera de Argentina / Foto: Lucas ADSC

El tiempo va a volver a ser un factor clave para la preparación de la carrera. Márquez sólo pide que "sea en agua o seco, no intermedio, porque en esa situación tarda mucho en secar y patina muchísimo". Además, a raíz de esto, sus rivales también podrían cambiar. El español intuye que si se declara en mojado Pedrosa y Zarco serán dos pilotos a tener muy en cuenta. Su compañero de equipo demostró tener un buen ritmo durante todo el fin de semana y casi se lleva la pole. Su segunda posición de parrilla podría ponerle todo de cara para hacerse con el dominio inmediato de la carrera y, quien sabe, incluso se podía escapar del grupo. Por otro lado, el francés sigue demostrando la superioridad de su moto frente a las oficiales. Rossi y Viñales sí han sufrido mucho con la lluvia.

Si la carrera se disputase en seco, los rivales darían un vuelco. Miller declaró sentirse fuerte en estas condiciones y lo demostró de manera majestual durante la Q2. Crutchlow también ha estado fuerte durante los cronometrados libres en Argentina, su presencia en el grupo cabecero estaría asegurada en este caso. Rins sigue dando pasos adelante con la Suzuki. Las Yamaha oficiales podrían sorprender a pesar de sus posiciones retrasadas en la parrilla de salida, en Qatar demostraron ser competitivos a pesar de esos problemas que siguen presentes. Sin embargo de las Ducati es difícil saber, su presencia ha estado bailando durante estas dos jornadas pasadas. Dovizioso no está fino y Márquez tiene en su mano la posibilidad de ponerse líder en la segunda prueba del año.