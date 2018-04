Cal Crutchlow gana en Argentina una carrera con mucha polémica

Después de unas carreras locas en Moto3 y Moto2, la categoría reina no iba a quedarse atrás. Unas gotas entre carreras desataban la locura en la parrilla y tras la vuelta de reconocimiento, todos los pilotos optaron por cambiar sus neumáticos de mojado a seco. Todos excepto Jack Miller, que volvió a ser el más listo de la clase y apostó por los slicks desde el principio.

Con esta situación, comenzó a haber mudanza hacia el pitlane por parte de algunos pilotos, otros como Franco Morbidelli habían entrado directamente tras la vuelta de formación, y el resto, siguieron el ejemplo hasta solo quedar Miller en parrilla. Dirección de carrera decide restrasar la carrera en veinte minutos por cuestiones de seguridad, y aunque el australiano debería haber vuelto a pitlane tras mostrar la pizarra, se mantuvo en pista. El resto de pilotos realizaron el procedimiento de salida rápida con las posiciones de la clasificación, pero empezando por atrás y con una vuelta menos, 24.

Justo antes de que se encendiera el semáforo, empezaba la pesadilla para un Marc Márquez nervioso. Se le para la moto y aunque consigue arrancarla de nuevo, el de Cervera vuelve a su posición de parrilla con la moto en marcha y sobre ella, lo que le costraría la primera penalización de la carrera.

MORE DRAMA! Now for @marcmarquez93 on the grid!



And we are finally racing!#ArgentinaGP pic.twitter.com/r2v0704JOS