Carmelo Ezpeleta: "Es un incidente que los árbitros han sancionado como consideraban"

Esta vez ha sido el turno de Dorna de pronunciarse sobre lo que pasó en Argentina con Marc Márquez y Valentino Rossi que ha vuelto a crear revuelo, no solo en la prensa mundial, sino también entre aficiones cuando parecía que había una pequeña calma. También se habló sobre las sanciones que se pusieron, o no, durante la carrera.

Carmelo Ezpeleta, presidente de Dorna, la organizadora del mundial, a través de un comunicado oficial publicado en motogp.com, habló sobre las decisiones de dirección de carrera de atrasar la salida, provocando una situación inédita en la historia de la competición, que solo hubiera un piloto en su posición parrilla y el resto salieran retrasados por entrar al pitlane.

"La carrera de MotoGP, y también las otras dos, estuvieron condicionadas por la climatología, con situaciones muy difíciles. La Dirección de Carrera estudió la situación de la parrilla de salida. En ese momento, sólo Jack Miller estaba usando los neumáticos lisos. El resto, tenía derecho a ir al 'pit lane' y tomar la salida desde allí cambiando la moto y la configuración y los neumáticos de seco. Eso pasó y la situación podía ser muy complicada, como ya sucedió hace unos años en Sachsenring, cuando todo el mundo salió desde 'pit lane'. Entonces, tomamos la decisión, en conjunto con la gran mayoría de los equipos, de empezar de la manera en que se hizo", comentaba el máximo representante de Dorna.

En ese comunicado también hubo palabras para lo que sucedió con las sanciones de Márquez durante la carrera: "Los comisarios, que son gente nombrada por la FIM e IRTA, desde hace dos años Dorna no está involucrada en estos asuntos, y ellos tomaron una decisión que yo, obviamente, no voy a juzgar ahora. En todo caso, en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad con los pilotos en Austin discutiremos esta situación".

Más tarde, en una conversación con Mela Chércoles, periodista del Diario As donde se recogen las siguientes declaraciones, Ezpeleta apoyaba la decisión de los comisarios en el momento de mayor polémica. La acción de Márquez sobre Rossi que terminó con 30 segundos de penalización para el español y una caída para el italiano. "Es un incidente que los árbitros han sancionado como consideraban, y yo en eso no entro. Que era un incidente penalizable lo demuestra el hecho de que Marc fuera a disculparse con Valentino".

Aunque tuvo palabras específicas para ambos pilotos involucrados en el incidente. "Nosotros podemos juzgar cuando hace cosas, pero yo no puedo decir qué carrera tiene que hacer o darle consejos a nadie. Él sabe cuáles son las normas y se le ha penalizado como se le tenía que penalizar. Condujo en dirección contraria en la parrilla, y los comisarios le penalizaron. Si es mucho o poco, ellos sabrán, pero eso está prohibido en el reglamento y le penalizaron por ello. Luego, hizo un adelantamiento que los comisarios entendieron que era punible, y le volvieron a penalizar. Y luego otra vez", decía refiriéndose al vigente campeón del mundo. En el caso de Rossi, la pregunta del millón era sobre sus declaraciones después de la carrera: "Yo no juzgo las declaraciones de nadie ni de broma. Eso que quede claro. No me parece ni mal ni bien lo que diga cualquiera".

Ante la probable posibilidad de que vuelva la gran polémica que mancilló la última carrera del 2015, Ezpeleta salta con que "esto no es el colegio" y que hay un reglamento "que se tiene que cumplir", pero que si vuelve, se tomarán "las mismas decisiones de la otra vez", concluía.