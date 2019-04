Las nuevas medidas para 2021, vitales para Williams

Williams, histórica escudería en el mundo de la Formula 1 que ahora mismo no está pasando un buen momento. En 2014 eran el tercer equipo de la parrilla. 3 años después son el único equipo que no ha conseguido puntuar después de 3 pruebas disputadas.

Claire Williams, directora del equipo desde 2013 ha hablado para RaceFans sobre los cambios que se avecinan en 2021, catalogándolos como claves para el futuro de la escudería. Por supuesto, también ha hablado del presente.

"Antes de los tests esperábamos un ritmo razonable y la unidad de potencia de Mercedes era prometedora. Los resultados en el simulador eran buenos y estábamos lejos de ser los mas lentos", ha comentado la directora de la escudería. "Que fuésemos los que menos mejoraron desde 2017 fue decepcionante", ha añadido.

La cuesta abajo de Williams durante los últimos años es clara y, para evitar continuar con la caída, decidieron traer a Paddy Lowe, proveniente de Mercedes y con una amplia experiencia en coches ganadores detrás. "El coche del año pasado fue un hecho cuando llegó, pero se esperaba mucho de su primer Williams, el FW41 de este año, particularmente después de algunos reclutas de alto perfil", dijo. "Por supuesto que llegamos a la temporada creyendo que íbamos a cambiar las cosas. Tal vez es un caso de gestión de las expectativas", añadió Claire.

El problema, sin embargo, es que la estructura actual de los ingresos es inamovible hasta el final de 2020, y Williams tiene una sobrecarga mucho mayor que los demás. "Tenemos que aguantar hasta el 2021, no tenemos otra opción. Siempre estaremos en Fórmula 1; Éso es lo que hacemos. Así que tenemos que seguir luchando y todo lo que podemos hacer en este momento es pedirles a las personas que profundicen un poco más, que sigan presionando y que intenten comprender por qué estamos donde estamos y que intentemos resolver dónde nos encontramos", explicó.

Foto: @WilliamsRacing

Sobre el reparto económico desigual que existe en la Formula 1 actualmente y que impiden a Williams acercarse a los más rápidos ha hablado. "La retrospectiva es algo maravilloso, ¿no? Y lo que sucedió, sucedió. No estuve involucrada en eso. No creo que la estructura de ingresos sea justa y equitativa, lo he tenido muy claro. No es. Solo tienes que mirar los números para saber que no es justo ni equitativo", ha explicado.

Aún en la época dorada de Williams, a principios de los 90, la escudería contaba con un presupuesto bastante inferior a Ferrari. "Sí, y siempre he dicho, no es cuánto dinero tienes, sino cómo lo gastas. Hay ejemplos de equipos que han tenido grandes presupuestos y no han ganado. Hemos visto eso en el pasado. Pero no creo que puedas luchar en el otro extremo cuando tienes un presupuesto tan pequeño. Porque no puedes hacer todo lo que quieres hacer. Haces concesiones y tienes que tomar decisiones difíciles", ha dicho.

Pero Claire ve la luz gracias a las nuevas propuestas que quiere aplicar Liberty Media en 2021. "Me complace que hayan sucedido ahora. Nunca me suscribí a la expresión 'Demasiado tarde', realmente. Cuando estás en una situación donde el cambio ocurre, cada vez que sucede, sucede para mejor y eso es algo bueno. Y lo agarras cuando llega", ha dicho. Pero hasta entonces no tira la toalla. "Las noticias de ayer, el anuncio de ayer, las propuestas establecidas, creo que son lo correcto para nuestro deporte. Tiene que ser así. Y creo que seguiremos luchando hasta el 2021 cuando podamos aprovecharlo. Y espero que los jugadores de arriba abajo en el paddock no intenten ponerlo en peligro. Porque tenemos que proteger a equipos como el nuestro." finalizó.