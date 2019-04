Pechito López buscará nuevas promesas en Argentina

Hace ya mucho tiempo que el mundo de la F1 y Argentina se separaron. Mientras que en motociclismo parece que las aguas vuelven a su cauce con el circuito de Termas de Río Hondo, en Fórmula 1 no hay indicio alguno que muestre un acercamiento parecido.

Han pasado 37 años de la última victoria de un argentino en F1, Carlos Reutemann en su Williams. Demasiados años para el país que vio nacer a uno de los grandes de la historia, el cinco veces campeón del mundo Juan Manuel Fangio.

Actualmente Sacha Fenestraz, Ian Reutemann y Marcos Siebert son los pilotos que más cerca están de la categoría reina, pero aún están demasiado lejos. Fenestraz ganó la Fórmula Renault, Reutemann se subió hace unos meses en un F4, y Siebert compitió la pasada temporada en GP3.

En declaraciones difundidas por Twitter, Pechito López opina sobre la situación del automovilismo en Argentina. "Leyendo un poco este tema de Fórmula 1, hay chicos que están haciendo muy bien las cosas, los tiempos han cambiado y hoy ya no basta con talento, también hay que estar mucho tiempo en el coche o en el simulador. Eso no se logra sin presupuesto. Hoy los pilotos se hacen desde muy temprano y es impresionante la cantidad de horas y kilómetros que completan en un coche de carreras", ha comentado.

En cuanto a la posibilidad de ver a un argentino en F1, se muestra escéptico. "Seguro que, por potencia, hoy en día soy el que está más cerca de la F1, pero hay que apostar por los jóvenes, por el futuro. En Argentina hay que hacer más y opinar menos porque somos todos campeones en opinar, pero la realidad es que hace mucho que no tenemos a alguien en la F1 y en condiciones de pelear", ha explicado.

"Los pilotos hoy se forman desde muy temprano y no sólo es importante pilotar bien, también hay que tener en cuenta lo técnico, lo físico, la mente y la experiencia. Es mi humilde opinion, de alguien que hace más de 15 años está fuera del país peleando. Y el que diga que en la Fórmula E soy un piloto del montón, opinen con causa y conocimiento. No me considero el mejor, pero no estaría en esta situación por ser un piloto del montón", ha afirmado.

Pechito López terminó explicado su plan para crear una escuela de jóvenes pilotos. "Prometo algo, no ahora porque mi tiempo no me lo permite. Voy a formar, en algun momento, una escuela para enseñar a pilotos desde muy corta edad, algo que les enseñe todo, no sólo a pilotar porque hoy con pilotar rápido no es suficiente. Quiero aportar y ayudar", ha concluido.