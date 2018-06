Previa Aprilia GP de Catalunya: una nueva oportunidad de mejorar

El pasado Gran Premio de Italia no puede decirse que fuese positivo para el Aprilia Racing Team Gresini. Ni Aleix Espargaró ni Scott Redding pudieron terminar la carrera del domingo en Mugello, sexta prueba del calendario. La fábrica de Noale sigue inmersa en el desarrollo de su moto, para lo que contará a partir de la próxima temporada con Andrea Iannanone entre sus filas, fichaje que se hizo oficial la pasada semana. Así, tras cerrar el acuerdo con el piloto italiano y con el futuro de Redding en el aire, el Aprilia Racing Team Gresini se enfrenta al Gran Premio de Catalunya, séptima cita del campeonato y gran premio de casa para Espargaró.

Aleix Espargaró, una carrera muy especial

Aunque el inicio de temporada de Aleix Espagaró está siendo bastante irregular (solo ha terminado tres carreras de las seis disputadas), su evolución sobre la Aprilia RS-GP es más que evidente. El piloto de Granollers comenzó la temporada con un resultado no demasiado positivo, 19º en Catar; sin embargo, a partir de aquí, y aunque no ha podido terminar en tres ocasiones, sus resultados han ido mejorando notablemente. Del 19º en la cita inaugural pasó a cerrar el top ten en Austin, y de ahí, a la novena posición que ocupó en Le Mans.

El Gran Premio de Italia, sin embargo, no fue todo lo bien que esperaba para Espargaró, que llegaba muy motivado. La cita se presentó muy complicada para Aleix, que protagonizó un fin de semana marcado por la irregularidad: terminó la clasificación en 21º posición, en la séptima fila de parrilla, aunque el domingo por la mañana, durante el warm up consiguió clasificarse noveno. Durante la carrera, debido a un problema con los neumáticos, Espargaró se vio obligado a retirarse a tres vueltas del final. “Sabía desde el principio que sería una carrera difícil […] Alrededor de la décima vuelta, comencé a sentir que el neumático trasero no funcionaba correctamente. Tenía muy poco agarre […] Vuelta tras vuelta, las cosas empeoraron hasta que fueron lo suficientemente malas como para obligarme a volver al box. […] Este fue un fin de semana importante en el que, a diferencia de otras ocasiones, no pudimos ser competitivos. Todavía estoy convencido de que el potencial del RS-GP no es lo que hemos visto hasta ahora”, declaró el piloto de Granollers tras la cita italiana.

Aleix Espargaró durante el pasado Gran Premio de Italia. | FOTO: Aprilia Racing Team Gresini

Ahora, le toca encarar el Gran Premio de Catalunya, un gran premio que siempre es especial, por ser su cita “de casa”, y que este año, tras su reciente paternidad, lo es aún más si cabe. En años anteriores, la suerte no le ha sonreído a Espargaró, que durante las últimas tres temporadas no ha podido terminar la carrera. Su mejor resultado en la categoría reina en el Circuit de Barcelona-Catalunya fue el sexto puesto que consiguió en el año 2014. Además, en 2015 consiguió la pole position.

Aleix Espargaró se muestra muy motivado de cara a esta cita y con confianza en su moto, además de muy feliz por el reciente nacimiento de los gemelos Max y Mía. “Realmente trabajé duro preparando mi carrera de casa en Barcelona. Tengo ganas de hacerlo bien. Desafortunadamente, la primera parte de la temporada no fue como esperábamos, pero hay claros signos de nuestra competitividad. Este será mi primer fin de semana como padre. Es una motivación muy emocional y extra”, ha declarado el piloto.

Scott Redding, paso a paso

Al otro lado del box, su compañero de equipo Scott Redding continúa con su proceso de adaptación a la Aprilia. Su inicio de temporada está siendo algo más regular que el de Aleix Espargaró; Redding ha terminado cuatro carreras de las seis disputadas y con resultados más o menos regulares. Comenzó la temporada terminando en vigésima posición en Catar, y consiguió su mejor resultado en Argentina con su duodécima posición. Sin embargo, las dos últimas carreras, en Le Mans y Mugello, el británico no pudo terminarlas.

El Gran Premio de Italia no fue bueno en general para el equipo, pero en el caso de Scott Redding fue un fin de semana para olvidar. El piloto británico se clasificó vigésimo tercero en la parrilla de salida, en octava fila, y durante la carrera, no pudo completar siquiera la primera vuelta. “El fin de semana terminó de la peor manera posible. En la última curva de la primera vuelta, Abraham se estrelló. Su moto me golpeó y me derribó. Me tiraron de la moto bastante violentamente[…] Espero que no haya consecuencias duraderas”, declaró Redding al finalizar la prueba en Italia.

Scott Redding durante el Gran Premio de Italia. | FOTO: Aprilia Racing Team Gresini

Esta séptima cita de la temporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya puede ser la oportunidad perfecta para que Scott Redding encuentre la confianza que le falta con su Aprilia y dé el paso adelante definitivo que le falta para empezar a cosechar buenos resultados con la moto italiana. La pasada temporada, Redding terminó en decimotercera posición. Su mejor resultado en el trazado catalán fue el séptimo puesto que consiguió en 2015.

Scott Redding llega a una pista que le gusta con los objetivos claros: seguir trabajando duro para conseguir los mejores resultados posibles. “Montmelò es una buena pista. El nuevo asfalto es excelente, como pudimos probar hace un par de semanas. Mis objetivos para el resto de la temporada no han cambiado. Tenemos que trabajar duro, tal como lo hemos estado haciendo hasta ahora, y lograr los mejores resultados posibles”, afirma el británico.