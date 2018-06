Previa Honda GP de Holanda: seguir forjando un nuevo título

Google Plus

Octavo Gran Premio de la temporada el que se celebrará en el TT de Assen dónde Honda buscará dar un paso más hacia un nuevo título tanto de constructores como de pilotos. Marc Márquez llega líder del campeonato tras haber ampliado su distancia en cuatro puntos respecto a Valentino Rossi en Montmeló, el italiano es segundo a 27 puntos del piloto de Honda. Además, en Montmeló, Dani Pedrosa acabó en quinto lugar, lo que supone el mejor resultado del año para el catalán que sigue con la incertidumbre de su futuro. En los satélites, Cal Cruthclow buscará subir de nuevo al podio que ya logró en Argentina siendo primero. Además del británico, tres rookies de los cuales dos están separados por solo nueve puntos en la clasificación de debutantes y parece que lucharán por el título.

HRC: Márquez en busca de afianzar el liderato

Marc Márquez es el actual líder del Mundial de MotoGP y tiene una ventaja de poco más de una carrera sobre su más inmediato perseguidor, Valentino Rossi. El piloto de Cervera buscará en Assen la que sería su cuarta victoria de la temporada y que le permitiría aumentar aún más la distancia respecto a sus rivales cuando el mundial está cerca de llegar al ecuador.

Dani Pedrosa, que ya anunció hace varias semanas que dejará Honda a final de temporada, está teniendo un campeonato algo irregular, tanto es así que el quinto puesto logrado en el circuito de Montmeló supone su mejor resultado de la temporada. Con la incerteza del futuro, aunque todo parece indicar que pilotará una Yamaha satélite, el piloto de Castellar del Vallès buscará lograr un buen resultado en Assen alzándose con el que podría ser su primer podio de la temporada.

LCR Honda: Nakagami en busca del rookie

Takaaki Nakagami llegó a MotoGP siendo muy cuestionado sobre si merecía o no ese asiento. Siete Grandes Premios después, el japonés ha dejado destellos de calidad que demuestran que merece el asiento, el último fue en Montmeló donde el japonés logró acceder a la Q2 por primera vez. Además, pese a no encontrar la regularidad - no puntúa desde el Gran Premio de España- está a solo nueve puntos del líder en la tabla de rookies, Franco Moribdelli.

Al otro lado del box, Cal Crutchlow parece haber vuelto a encontrar la regularidad de resultados que le llevó a la victoria y liderato en el segundo Gran Premio del año. Tras una mala racha de resultados, el británico logró ser sexto en Mugello y cuarto en Montmeló. Una racha de resultados con la que buscará su vuelta al podio en un circuito que no se le da mal y en el que el año pasado finalizó cuarto.

Estrella Galicia: dos rookies en busca de aprender

El Estrella Galicia 0,0 apostó este año por un equipo formado por dos rookies en MotoGP subiendoal campeón y subcampeón del mundo de Moto2 en 2017, Franco Morbidelli y Thomas Luthi. El italiano ha demostrado pequeños detalles de calidad y se sitúa actualmente como líder de la clasificación de los rookies y con un noveno puesto como mejor resultado. Además, Franco ha logrado puntuar en todos los Grandes Premios de la temporada excepto en el de América, la regularidad es un aspecto clave para la consecución de un título como el de rookie.

El piloto suizo no ha encontrado regularidad en este arranque de temporada, Luthi todavía no ha logrado puntuar en lo que va de temporada y parece que su adaptación a la MotoGP está siendo más difícil de lo esperado. En Assen buscará lograr, como mínimo, los primeros puntos de la temporada.