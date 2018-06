Cal Crutchlow: "Es posible estar en el podio"

El inicio de temporada del británico Cal Crutchlow está siendo muy positivo. El piloto del LCR Honda Castrol ha estado peleando por las posiciones delanteras en, prácticamente, las siete carreras que se han disputado hasta la fecha. Incluso, en Argentina, consiguió llevarse la victoria. Su buen trabajo le ha llevado a ocupar la sexta plaza en la clasificación del campeonato, aunque tiene al alcance de su mano poder colarse entre los tres primeros pilotos en la tabla de puntos.

Por este buen rendimiento ha sido preguntado Cal Crutchlow en la rueda de prensa previa al Gran Premio de los Países Bajos, que ha reconocido que se siente capaz de estar en el podio, o al menos luchando por él, todos los fines de semana, y que este es el objetivo que se marca, junto con su equipo, de cara a este fin de semana. “Estuve optando al podio en las últimas carreras y al final no lo conseguí; pero bueno, es lo mismo de cara al fin de semana”, ha declarado. “Tenemos que ser positivos con el equipo porque han estado trabajando muy bien, tanto LCR como Honda, y creo que eso se puede ver también en los resultados. Es posible estar en el podio los fines de semana, quizás no pueda luchar por ganar todos los fines de semana, pero hay que estar ahí cerca y lo hemos estado”.

Cal Crutchlow ha reconocido que, quizás, lo que complica la tarea de conseguir el podio son las salidas, aspecto en el que el británico cree que flaquean y sobre el que van a seguir trabajando para mejorar. “Creo que nuestro problema es quizás las salidas de las carreras, y hay que seguir trabajando en ello. Intentaremos hacer un buen trabajo aquí en Assen porque es un circuito que me encanta y en el que me ha ido bien en el pasado”, ha confesado.

Cal Crutchlow tratará de subir al podio este fin de semana. | FOTO: Noelia Déniz VAVEL

Con respecto a los test que tuvieron los equipos de Moto GP en Barcelona, tras la celebración del gran premio, el piloto británico ha declarado que no tenían demasiadas cosas que probar, pero que fue muy positivo, sobre todo a nivel de feeling con la Honda. “Hicimos un test positivo en Barcelona, no teníamos muchas cosas que probar pero me encontré buenas sensaciones con la moto de nuevo, igual que un domingo pero quizás más cómodo en cuanto a los tiempos por vuelta porque pude apretar”, ha comentado Crutchlow.

El Circuito TT de Assen es un trazado en el que, en el pasado, Crutchlow siempre ha conseguido muy buenos resultados. El propio piloto ha reconocido durante la rueda de prensa que es un circuito que le encanta y ha confesado que se arrepiente de no haber podido correr en el antiguo Assen. “Me arrepiento es no poder correr en el antiguo trazado, porque yo llegué al campeonato uno o dos años más tarde y no pude probar esa pista. Siempre lo disfruto mucho, la afición es fantástica y estoy deseando que llegue el domingo.”

Además, es una pista en la que, curiosamente, los pilotos británicos siempre suelen tener buenas actuaciones. Sobre este hecho también han preguntado al piloto del LCR Honda. “No sé, no tengo ni idea, parece que los pilotos británicos se adaptan bien aquí. No se trata de una ventaja extra, no es que vengamos aquí cada semana a rodar. Yo no creo que haya ninguna motivación extra o alguna otra razón”, ha concluido el piloto.