Melandri: "Quiero intentar obtener una nueva victoria antes del final de la temporada"

Google Plus

Marco Melandri buscaba la victoria en casa en el Round de la Rivera di Rimini, pero tras un sábado algo decepcionate, en la Carrera 2 del fin de semana, el domingo, puedo salvar los muebles consiguiendo una tercera posición delante de la afición. Todo y esto no fue un fin de semana fácil para el piloto de Aruba.it Racing – Ducati, entre lluvia en el FP3 y problemas técnicos en el FP4 conseguir una buena posición en parrilla era complicado debido a la falta de familiarización con el nuevo neumático de Pirelli.

"No tuvimos mucha suerte el viernes y el sábado por la mañana", ha resumido el italiano. "Hoy he vuelto a sentirme bien, así que he estado pilotando con más confianza y agresividad" confesaba una vez terminada la carrera.

Gold and Goose |Foto: LAT Images

El domingo, en la segunda carrera del fin de semana, Melandri protagonizó diversas batallas con varios pilotos para conseguir el mejor resultado a final de carrera. Al final de carrera la lucha por las posiciones estaban más cerca, pero la oportunidad llegó demasiado tarde ya que, todo y recortar distancia con el segundo quedaban pocas vueltas para poder luchar por las dos primeras posiciones del podio. "Hemos perdido demasiado tiempo con Van der Mark, he necesitado mucho estrés y esfuerzo para volver a estar delante al final. Estaba intentando pasar a van der Mark, pero creo que estaba forzando demasiado el neumático delantero. No quería correr demasiados riesgos porque casi me voy al suelo en varias ocasiones".

Los pilotos del campeonato tienen unas semanas de vacaciones, concretamente dos meses y cada piloto tiene su forma de aprovechar el parón, pero Melandri tiene claro cuál es su objetivo a la vuelta de vacaciones en septiembre. "Quiero intentar obtener una nueva victoria antes del final de la temporada. No será fácil con estos rivales, pero lo intentaré con todas mis fuerzas”