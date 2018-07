Dani Pedrosa dice 'adiós' en Alemania

Era una posibilidad que estaba encima de la mesa desde que Dani Pedrosa y Honda anunciaron que, tras dieciocho años trabajando juntos, esta sería la última temporada que el piloto español competiría en las filas de la fábrica japonesa. A partir de ese momento, comenzó a abrirse todo un abanico de posibilidades y especulaciones acerca del futuro de Pedrosa, que hoy ha anunciado oficialmente que dejará de competir a final de esta temporada.

A las cuatro de la tarde estaba convocada la rueda de prensa en la que Dani Pedrosa anunciaría su futuro. Aunque tenía la opción de firmar con Yamaha y formar parte de su nuevo proyecto, todo parecía indicar que Pedrosa diría “adiós”. Y así ha sido. “Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me gustaría simplemente anunciar que el año que viene no estaré compitiendo en el campeonato. Eso significa que acabaré mi carrera esta temporada en MotoGP”, con estas palabras ha comenzado Dani Pedrosa la rueda de prensa.

"He conseguido mucho más de lo que me esperaba y estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho en este deporte.He podido completar mi sueño de ser piloto"

El piloto de Castellar del Vallés ha reconocido que es una decisión muy meditada, aunque eso no hace que sea más fácil de tomar. También ha confirmado que tenía otras ofertas, entre ellas la de Yamaha pero, en una demostración de sinceridad absoluta, ha confesado que ya no vive la competición igual que antes y que ahora tiene otras prioridades. “Esta es una decisión que he estado meditando durante mucho tiempo y sí, es una decisión difícil de tomar porque este es el deporte que amo, pero a pesar de haber tenido buenas oportunidades para poder seguir compitiendo siento que no vivo la competición con la misma intensidad que antes y ahora tengo otras prioridades en mi vida”, ha continuado su comparecencia Dani Pedrosa.

Dani Pedrosa durante el Gran Premio de los Países Bajos. | Foto: Getty Images

Durante esta aparición ante los medios, Pedrosa también ha reconocido estar muy orgulloso de todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera deportiva, además de reconocer que se siente afortunado por todo lo vivido durante todo este tiempo. “Por suerte, he podido tener todas estas experiencias a lo largo de mi vida y ha sido una vida increíble, el hecho de poder estar compitiendo para un equipo tan importante y haberlo hecho delante de toda la afición”, ha afirmado Dani. “Así que puedo decir que he conseguido mucho más de lo que me esperaba y estoy muy, muy orgulloso de todo lo que he hecho en este deporte. Y sí, he podido completar mi sueño de ser piloto y eso es algo que realmente no esperaba cuando era un niño, cuando veía a otros pilotos competir en el campeonato.”

No han faltado las palabras de agradecimiento para todos los que han acompañado a Pedrosa a lo largo de todos estos años en el Mundial de Motociclismo. “Me gustaría dar las gracias a Dorna y a Honda por haberme dado esta oportunidad y también a todos los que me han apoyado durante toda mi carrera. Me gustaría también darle las gracias a mi familia y también a todos los aficionados que me han apoyado a lo largo de toda mi carrera y que me han ayudado a superar muchísimas situaciones difíciles que he vivido en el pasado, como lesiones; pero ahora abro un capítulo nuevo y estoy deseando empezarlo”, ha concluido Dani Pedrosa su intervención.

Tras estas palabras, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ha anunciado que Dani Pedrosa entrará a formar parte de las Leyendas de MotoGP a partir del último gran premio de la temporada, en Valencia en el mes de noviembre. “Todo lo que ha hecho y su comportamiento ha sido un ejemplo para todos, por este motivo hemos decidido que será nombrado como Leyenda de MotoGP en Valencia este año. Creemos que será una pequeña contribución para el campeonato por todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Ha sido un gran placer compartir todos estos años con Dani y espero que siga con nosotros haciendo grandes cosas”, ha declarado el máximo dirigente de Dorna.