La popularidad de SBK cada vez baja más

Todo y la espectacularidad de un campeonato como el de Superbikes y los intentos de Dorna de acercar el campeonato al público, los últimos años el mundial de SBK está atravesando una crisis de audiencia y de interés por parte de los aficionados. Cada año los circuitos de las diferentes citas de la temporada registran cifras más bajas que el anterior.

La cita inagural de la temporada, en Australia, obtuvo unas cifras que estaban por debajo de la obtenida años anteriores, (2018: 58.297, 2017: 60.101, 2016: 61.097), pero esta no fue la única, Tailandia (73.172 espectadores) bajó 7.000 espectadores este año en comparación al 2017 y la primera cita en tradado europeo, El Round de Aragón, registró la peor cifra desde 2014, tan solo 25.382 personas visitaron Motorland entre el viernes y el domingo.

Yendo a los registros televisivos, estos tampoco son optimistas. Laguna Seca, uno de los circuitos más espectaculares y octava cita del mundial de SBK fue emitida en directo a las 23:00h en Teledeporte reunió a 56.000 espectadores. A la pregunta de ¿por qué la popularidad de este campeonato cada vez es más baja? La respuesta de muchos es porque el público se ha cansado de siempre ver a Jonathan Rea en lo alto del podio con Kawasaki. Y, es que a pesar de los diferentes cambios que ha introducido Dorna en esta temporada para igualar todas las marcas, el piloto irlandés ya tiene cada vez más cerca el nuevo título mundial de SBK 2018, quien sigue dominando carrera tras carrera.

Foto: worldsbk.com

Rea, es uno de los pilotos que ha hablado sobre los problemas de audiencia y reconoce que Dorna y FIM deberían hacer algo para recuperar la popularidad y una de las opciones que da el actual campeón es traer a los pilotos punteros de MotoGP. “SBK es un campeonato estupendo. A veces los mejores pilotos no siempre están sobre las mejores motos, y creo que Superbikes es un lugar estupendo donde estar. Sería bonito tener a auténticas estrellas de calidad de MotoGp, como Iannone o Pedrosa o incluso Crutchlow, aquí. Y no a pilotos que estén terminando su carrera o que no tengan otra cosa que hacer".

Por otro lado, Eugene Laverty piensa que la fórmula pasa por conseguir una mayor implicación por parte de las fábricas del campeonato. Al igual que el máximo responsable del Althea Racing, Genesio Bevilacqua, también cree que "Dorna debería hablar con las fábricas y obligarles a hacer motos exactas a las oficiales”