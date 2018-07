Andrea Dovizioso: “Nadie es imparable, ni Márquez”

Google Plus

Este fin de semana, el Mundial de MotoGP aterriza en el circuito de Sachsenring, uno de los que peor se le han dado en su carrera a Andrea Dovizioso. El trazado de Sachsenring finaliza su contrato este año y los gestores del Gran Premio de Alemania anunciaron la pasada semana que aún no han alcanzado un acuerdo para renovarlo.

Dovizioso apenas suma dos podios en 16 carreras que ha disputado en la pista alemana, por lo que es uno de los pilotos que recibió mejor el posible cambio de sede para la cita teutona.

"Sin Sachsenring en el calendario dormiré más tranquilo por las noches", reconoció sin tapujos Dovizioso. "Es muy estrecha, complicada y tiene demasiadas curvas a la izquierda", explicó.

Además, para colmo, el trazado alemán se ha erigido como un parque de juegos para Marc Márquez, que ha ganado en los últimos ocho años, una posibilidad que Andrea Dovizioso ve bastante probable que se repita este año.

"No hay nadie imbatible, ni Márquez", señala. "No encaro el fin de semana olvidándome del primer puesto, pero sabemos que tiene muchas posibilidades de ganar. No estamos centrados en frenar a Márquez sino en mejorar nuestro paquete", prosiguió.

A pesar de los precedentes, el piloto de Forli confía en realizar un buen papel este fin de semana, especialmente por el momento que atraviesa la Ducati.

Foto: Zimbio

"Me veo siendo competitivo, como me lo veía antes de Assen. La moto es algo mejor que la del año pasado, pero aún no estamos del todo contentos con la gestión de las gomas. Todavía lo podemos hacer mejor", comentó.

En la que podría ser la última visita de MotoGP a Sachsenring, las gomas que trae Michelin para este Gran Premio hace que no se pueda predecir qué pasará. "Sabemos lo difícil que es este fin de semana. Cuando corres en un circuito tan estrecho y pequeño, se complican las cosas. Este año, además, las gomas son nuevas, así que aún hay más incertidumbre", zanjó.