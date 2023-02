Dovizioso y Anscheidt pasarán a formar parte de ‘MotoGP Legends’

Andrea Dovizioso y Hans-Georg Anscheidt serán nombrados Leyendas de MotoGP en 2023. El italiano se incorporará al “Hall of Fame” en el trazado de su casa, Mugello, y el alemán lo hará a su vez en Sachsenring.

El piloto italiano hizo su debut en la máxima categoría reina del Mundial en el 2008 con la fábrica Honda, esa misma temporada consiguió su primer podio. En 2009, Dovizioso logró su primera victoria en el GP de Gran Bretaña, eso le abrió las puertas a ser uno de los pilotos que iban a estar arriba en los próximos años. Su etapa en Honda terminó en el año 2012, de ahí paso a formar parte de Ducati. La suerte no estuvo de su lado ya que se encontró en su camino a un Marc Márquez que se convirtió en una gran pesadilla para el italiano.

De subcampeón a leyenda de MotoGP

Durante el año 2013 a 2020, hay que recordad que estuvo muy cerca de llevarse el título en los años 2017, 2018 y 2019 quedando como subcampeón tres años seguidos, el italiano sumó un total de 24 podios y 12 victorias con la fábrica Ducati en esos sietes años. Luego de ahí cambió de rumbo y hizo su fichaje por Yamaha, pero no consiguió los resultados que él esperaba y decidió retirarse. “No quiero estar aquí si no voy a ser competitivo”, explicó Andrea cuando confirmó su retirada.

Dovizioso rodando en Qatar seguido de Márquez y Rins | Imagen: MotoGP.com

"Cuando me lo dijeron, me quedé muy sorprendido. Leyendo la lista de Leyendas es una sensación bonita saber que mi nombre va a ser añadido. He tenido una larga carrera, pero no esperaba que me nombraran Leyenda y menos tan pronto. Estoy deseando volver al Paddock para visitarlo, y que me nombren Leyenda en el Gran Premio de Italia lo hace realmente especial. Estoy sorprendido y muy contento, feliz de convertirme en un MotoGP Legend. ¡Así que muchas gracias!", explicó el italiano al conocer la noticia de su incorporación como Leyenda de MotoGP.

Leyenda con 87 años

Dovizioso no será el único en entrar en el lujoso “Hall of Fame” este 2023. El alemán Hans-Georg Anscheidt también se incorporará a la lista de leyendas que cada vez va en aumento. A sus 87 años, recibirá esa gran reliquia, durante el gran premio de su casa, el circuito de Sachsenring, que tendrá lugar del 16 a 18 junio.

El alemán se convirtió en uno de los pilotos de 50 cc con más éxito de la primera década del Campeonato del Mundo de 50 cc. Después del éxito a nivel europeo, Anscheidt siguió compitiendo con Kreidler cuando la clase 50 cc debutó oficialmente como Campeonato Mundial en 1962. Terminó el año en segundo lugar en la general con dos victorias, en 1963 quedó segundo otra vez pero esta vez consiguió tres victorias. En 1964 acabó en tercer lugar en la general.

Imagen: MotoGP.com

En el año 1965 se cambió de marca a Suzuki, para el ese año fue un año un poco difícil, ya que se tenía que adaptar a la moto y coger un buen ritmo. En cambio en 1966, Anscheidt inició con una carrera espectacular en la que quedó primero. Obtuvo su primer Campeonato del Mundo de 50 cc, y ahí no se acaba la cosa, es que ganó la increíble cifra de tres títulos seguidos entre 1966 y 1968. Con tres títulos de Campeón del Mundo y ganador de 14 GP, Anscheidt se retiró como el campeón reinante de la época a finales de 1968.

“Es un gran placer para mí convertirme en una leyenda de MotoGP. No me lo esperaba, ya que la categoría de 50 cc llegó años después de que se iniciaran las demás categorías del Campeonato del Mundo y hace tiempo que desapareció. Estoy muy contento, y haré todo lo posible por venir a Sachsenring junto a mi hijo”, añade el tricampeón del mundo.