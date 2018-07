Ecuador Mundial Superbikes: Xavi Forés, la revelación

Google Plus

Después del Round de la Riviera de Rimini, que tuvo lugar en Misano hace dos semanas, el WorldSBK se va de vacaciones hasta septiembre, al igual que sus pilotos. Xavi Forés, piloto del Barni Racing Team disfrutará de su merecido descanso después de haber conseguido clasificarse sexto en la Carrera 1 y tener que retirarse en la segunda manga del round. Sin embargo, el español ocupa la séptima posición en la clasificación y lidera la tabla de pilotos independientes del Campeonato de Superbikes, con un total de 164 puntos.

Un gran inicio de temporada

El inicio de temporada del piloto valenciano fue deslumbrante. A principios de año, Forés era una de las más gratas sorpresas de la parrilla de Superbikes. De las seis primeras carreras del campeonato, en tres subió al podio, y en el resto, cruzó la bandera a cuadros entre los cinco primeros. En todas ellas, Xavi Forés pudo luchar por la victoria. La temporada 2018 arrancó en Australia, donde el valenciano ya demostró que esta temporada iba a luchar por los puestos delanteros. La primera carrera la terminó en cuarto lugar, muy cerca del podio y luchando en todo momento con los pilotos de cabeza. En la segunda, consiguió el primer podio de la temporada, al cruzar la meta en tercer lugar. Un comienzo muy prometedor, que no era más que un aviso de lo que vendría en las siguientes carreras.

La siguiente cita tenía lugar en Tailandia. Después de su gran actuación en Australia, de haber luchado por las posiciones delanteras, Forés tenía ganas de más. Tanto es así, que en la carrera 1 de este segundo round pudo haberse hecho con su primera victoria en la categoría, pero tuvo que conformarse con la segunda posición. Un resultado que no pudo repetir en la segunda manga, donde finalizó quinto.

Xavi Forés, con Jonathan Rea y Chaz Davies en el podio de Tailanda. | Foto: WorldSBK

Y con estos resultados, el WorldSBK llega a su primera cita europea, la cita de casa para Forés, Aragón. El piloto del Barni Racing Team estaba decidido a conseguir su primera victoria en la categoría en la que era la única carrera en España. Xavi Forés lideró durante buena parte de la Carrera 1, pero Rea tomó la delantera a pocas vueltas del final y Davies batió al valenciano por veintitrés milésimas sobre la línea de meta. Xavi subió al podio en tercera posición. Sin embargo, en la segunda carrera, no le fue tan bien, ya que sufrió una caída cuando rodaba en los puestos delanteros y sumó el primer “cero” de la temporada.

Donington, un bache en el camino

Sin embargo, en las cuatro siguientes carreras Xavi Forés volvió a estar en los puestos delanteros, aunque no llegó a conseguir ningún podio más. En Assen, terminó en quinta y cuarta posición, respectivamente. En Italia, en el mítico circuito de Imola, repitió el mismo resultado y en el mismo orden. Después de la cita italiana, la línea ascendente de Forés, que parecía estar a punto de conseguir su primera victoria, se frenó un poco. En el round de Reino Unido, las cosas no pudieron ir peor para el piloto del Barni Racing. El valenciano no pudo terminar ninguna de las dos carreras del fin de semana, debido a los problemas que sufrió durante esos días con su Ducati.

Los resultados mejoraron un poco en Brno, donde el español cruzó la línea de meta en decimocuarta posición, aunque seguía sufriendo problemas para los que no era capaz de encontrar la solución. Algo más positivo fue el resultado en la segunda carrera, donde Forés terminó octavo y, lo que era aún mejor para el español, con mejores sensaciones en la moto. El WorldSBK viajó tras la cita checa hasta el otro lado del Atlántico, hasta Laguna Seca. Allí, el valenciano consiguió una doble sexta posición, que lo devolvían a sus resultados del inicio de temporada y, lo más importante, le devolvía la confianza que había perdido en su moto.

Xavi Forés en el mítico Sacacorchos, en Laguna Seca. | Foto: WorldSBK

Y con esta confianza recuperada llegó a San Marino, donde se celebró el último round antes del parón veraniego. En la cita de la Riviera de Rimini, Forés tuvo una de cal y otra de arena. En la Carrera 1, consiguió repetir el sexto puesto de Laguna Seca. Sin embargo, no pudo terminar la Carrera 2. “Un `cero´ no es la mejor manera de irse de vacaciones, pero lo positivo es que volvemos a ser tan competitivos como al comienzo de la temporada", declaró el piloto tras el último round.

La experiencia es un grado

La experiencia acumulada de Xavi Forés ha sido uno de sus puntos fuertes durante esta mitad de temporada. El español ha disputado un total de 84 carreras en el campeonato de Superbikes, y ha ido de menos a más durante los últimos tres años. También hay que tener en cuenta la regularidad de su inicio de temporada, dejando a un lado las cuatro carreras que no ha terminado, en las que ha cruzado la línea de meta la mayor parte de las carreras dentro del top ten. El lado negativo de estas dieciocho primeras carreras ha sido los problemas mecánicos que sufrió en Donington y que no le permitieron conseguir el resultado que él quería, además de lastrar su progresión en Brno y hacerle perder posiciones en la clasificación general del campeonato.

Todo parece indicar que Forés ha dejado, al menos en parte, estos problemas con su Ducati a un lado. Sin embargo, las Yamaha están siendo muy competitivas en las últimas carreras, lo que dificultará la vuelta de Forés a sus resultados de inicio de temporada. No obstante, si el valenciano vuelve a encontrar feeling con su moto, es muy posible que sea uno de los pilotos que luche permanentemente por el podio, incluso por alguna victoria, si Jonathan Rea lo permite. Talento y ganas no le faltan para conseguirlo. La próxima oportunidad para volver al podio la tendrá Xavi Forés en septiembre, cuando el WorldSBK vuelva a la acción en pista.