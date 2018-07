Xavi Forés: "Volvemos a ser competitivos"

Tras el prometedor sexto puesto obtenido en la Carrera 1, Xavi Forés terminó el fin de semana en Misano de la peor manera posible. Aunque partía desde la primera fila de parrilla e incluso lideró la carrera, el piloto valenciano del Barni Racing se vio obligado a retirarse durante la segunda vuelta de la Carrera 2. Una situación muy parecida a la de la pasada temporada en este mismo circuito cuando, en la segunda manga, Forés también se vio obligado a retirarse.

Al finalizar la carrera, el piloto valenciano estaba muy decepcionado, y no era para menos. El sábado terminó en sexta posición, demostrando tener buen ritmo. El domingo, durante el warm up también demostró que podía ir rápido, y durante la carrera, protagonizó la que podría ser una de sus mejores salidas esta temporada, colocándose a la cabeza del grupo. “Estoy muy decepcionado porque he comenzado muy bien y tenía mucha confianza. Repitiendo el ritmo que tenía en el warm up, sin duda hubiéramos podido luchar por el podio; por desgracia para nosotros la carrera ha terminado demasiado pronto”, declaró Forés tras la carerra.

Sin embargo, el piloto del Barni Racing trató de quedarse con la parte positiva, si es que la hay. Para el valenciano, un ‘cero’ no es la mejor forma de irse de vacaciones; aún así, resaltó que vuelven a estar al nivel de principios de temporada, cuando se encontraban siempre en las posiciones delanteras, después de unas carreras complicadas para ellos. “Un `cero´ no es la mejor manera de irse de vacaciones, pero lo positivo es que volvemos a ser tan competitivos como al comienzo de la temporada", comentó el valenciano.

Xavi Forés lideró la primera vuelta de la Carrera 2 en San Marino. | Foto: Mirco Lazzari - Getty Images

Xavi Forés se marcha de vacaciones ocupando el séptimo puesto de la clasificación general de pilotos, que lidera Jonathan Rea, con un total de 164 puntos, muy alejados de los 370 que el piloto británico tiene en su casillero. El WorldSBK volverá a la acción en el mes de septiembre en el circuito de Portimao, en Portugal.