Previa FIM CEV Repsol: quinta parada, Aragón.

Después de varias semanas de descanso para los pilotos del FIM CEV REPSOL, este fin de semana vuelve la acción. El circuito de Motorland, Aragón será, un año más, el escenario que acoja está quinta cita del campeonato. La cita dará comienzo el viernes 27 de julio con los primeros entrenamientos y terminará el domingo con las carreras, este mismo día se realizará un minuto de silencio en honor al joven piloto Andreas Pérez. Esta cita es el punto clave antes de que los pilotos se vayan al parón veraniego, después de esta llega la cuenta atrás para el fin del campeonato.

Los líderes

El actual líder de la categoría de Moto3, Raúl Fernández continuara con su lucha por seguir consiguiendo puntos que lo alejen del segundo clasificado, Manuel Pagliani, del que tan solo le separan tres puntos. En la categoría de Moto2 el actual líder de la general, Jesko Raffin correrá con la tranquilidad de saber que su rival más cercano, Augusto Fernández, no participará en la carrera ya que este formará parte del equipo HP Pons en el campeonato de MotoGP hasta final de temporada, el tercer clasificado, Edgar Pons, está a 62 puntos de Raffin y empatado a 49 puntos con su perseguidor Dimas Ekky, Pons buscará la victoria en casa con el objetivo de acercarse al líder y dejar atrás a Ekky. Por último, en la ETC, el líder de la general, Matteo Pattaca, no podrá luchar por mantener la distancia de puntos ya que será baja a causa de una lesión.

Foto: Rocío Hellín (VAVEL)

La quinta cita del campeonato tendrá dos carreras para las categorías de Moto2 y ETC mientras que en Moto3 disputarán solamente una tanda.

HORARIOS Y DONDE VER EL FIM CEV

MOTO3 MOTO2 ETC CUNA DE CAMPEONES SÁBADO Q1- 9-9:40h Q2- 12:55- 13:35h Q1- 10:25-11:05h Q2-14:20-15:22h Q1- 11:15-12-55h Q2- 15:15-16-40h Q1-9:50-10:15h Q2- 13:45-14:10h Carrera 1: 17:15h DOMINGO WUP- 9-9:15h Carrera 13h WUP- 9:20-9:35h Carrera 1- 11:00h Carrera 2- 14:00h WUP- 9:40- 9:55h Carrera 1- 12:00h Carrera 2- 15:00h WUP- 10:10:100h Carrera 2: 16:00h

Para ver el FIM CEV Repsol los clientes de Movistar Motogp serán los únicos afortunados que podrán disfrutar del espectáculo del campeonato Junior en todas las categorías, pero, para aquellos países en los que no haya cobertura televisiva, el canal oficial de Youtube del campeonato retransmite las carreras en directo