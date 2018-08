Alejandro Medina, puesto a prueba por el SAG Team en Brno

Alejandro Medina participa en el Campeonato de España de Velocidad en la categoría de Superstock1000 con gran éxito. Tan solo en esta temporada ha conseguido dos victorias y tres podios, acabando absolutamente en todas las pruebas en el grupo líder, lo que le coloca en segunda posición del campeonato con 102 puntos, a 6 del que encabeza la tabla, Carmelo Morales.

"Solo me queda aprovechar al máximo los entrenamientos y hacerle muchas vueltas al circuito" El piloto procedente de Málaga estuvo en 2017 también en los puestos cabeceros acabando cuarto en la clasificación, pero este año está íntegramente envuelto en la pelea por el título a nivel nacional a falta de dos citas para acabar el calendario: Valencia y Jerez. También ha participado en un mundial, esta vez el de Superbike, donde corrió como wildcard en la ronda de Jerez el pasado año acabando vigesimocuarto tras ser sancionado con un ride trough.

No obstante, los grandes logros del piloto malagueño hacen que el equipo Stop And Go de Moto2 le brinde la oportunidad de correr por primera vez en el mundial de MotoGP, el sueño de todo piloto. Debutar en el mundial es algo muy importante, pero también lo es la concentración que requiere, y más cuando es un circuito nuevo y una moto nueva para Alejandro: "Tendré que adaptarme lo más rápido posible. Solo me queda aprovechar al máximo los entrenamientos y hacerle muchas vueltas al circuito. Estoy muy ilusionado y voy con muchas ganas, a ver si hay suerte y salen las cosas bien", comentaba el andaluz.

Un factor importante es la continuidad de Medina tanto en el RFME CEV como en el mundial de Moto2, ya que es un futuro incierto. El SAG Racing Team cuenta en este momento con Isaac Viñales y Jules Danilo, aunque ninguno está dando grandísimos resultados ya que Viñales está vigesimoprimero en la general y Danilo ni siquiera tiene puntos en su casillero. Además, si Alejandro continua participando en el mundial tendrá que plantearse si compaginar el campeonato nacional -categoría donde se juega el título- y el mundial o decantarse por alguna.