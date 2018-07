Mattia Pasini, a fondo: "Cuando me enteré que Marco ya no estaba aquí pensé en retirarme"

Mattia Pasini, el piloto del Italtrans de Moto2, nació en Riccione un pueblo de la provincia de Rimini. Con la competición en sus genes a los once años el italiano competía ya en las pistas, disputando el Campeonato italiano de Minimoto y sumando sus primeros triunfos. En 1996 ganó el título de minimotos batiendo a adversarios del calibre de Dovizioso, Poggiali y de Angelis. Participó también en el campeonato europeo de esta modalidad donde se clasificó tercero en 2001.

Empezó a competir de forma profesional en 2004 en la categoría de 125 cc, siendo compañero de Roberto Locatelli. Consiguió un meritorio séptimo puesto en el Gran Premio de Malasia. Al año siguiente consiguió dos victorias en los Grandes Premios de China y Montmeló. Dos años más tarde de su debut consiguió un cuarto puesto en la general, con dos victorias, seis podiums y sus primeras pole position.

En 2007 quedó quinto en la General, pero consiguió 9 pole position y 4 victorias, siendo su última temporada en 125cc. Al año 2008, su primera temporada en 250 cc, no fue del todo mala, ya que consiguió una victoria​ y cuatro podiums, con un octavo puesto en la General del Campeonato del Mundo de Motociclismo. En 2009 ganó su segunda carrera en el Gran Premio de Italia ​y en este año finalizó quinto en la general.

Mattia Pasini con el dorsal 75 en 125cc. Foto: Zimbio

En 2012 daba el salto a MotoGP, incorporándose al resto de pilotos que corrían con motos CRT. El equipo en el que debutó fue el Team Speed Master​. Más tarde, antes de firmar con el equipo italiano, en el que corría Andrea Iannone en la categoría de Moto2, Pasini había buscado equipos en la nueva Moto3 pero consiguió el puesto de West por proporcionar más patrocinio. Fue entonces cuando Mattia comienza a pilotar una ART y cambia su dorsal número 75 por el número 54.

Entrevista

Pregunta. ¿De dónde surgió su pasión por las dos ruedas?, ¿quién le motivo a formar parte de este mundo?

Respuesta. Ese amor por las motos creo que empieza antes de nacer porque donde vivimos nosotros, en Italia, las motos son una cultura muy amplia y a mí nunca me ha gustado hacer otras cosas que no estén relacionadas con las motos, mi pasión es la moto y esto es así desde mis primeros recuerdos. Así que, yo personalmente he cumplido mi sueño, ser piloto de motos.

P. No fue hasta el Gran Premio de China en 2005 que consiguió su primera victoria, ¿cómo recuerda ese momento?

R. La primera victoria en el mundial siempre es la que recuerdas más, toda la vida, porque es la primera. Fue en unas condiciones complicadas de lluvia, con mucha agua y me acuerdo muy bien, excepto la vuelta de honor que no la recuerdo muy bien porque estaba tan emocionado que todo pasaba muy deprisa, pero sin ninguna duda es uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva.

Mattia Pasini con el dorsal 75. Foto: Zimbio

P. Tenemos entendido que tiene tatuado el número 58 de su amigo Marco Simoncelli en la muñeca izquierda, ¿Qué significó para usted la figura de ‘Sic’?, ¿cómo se continúa corriendo tras la muerte de un amigo?

R. Marco y yo siempre hemos sido amigos desde que éramos muy pequeños y siempre hemos hecho nuestra carrera juntos desde que montábamos en minimoto hasta que llegamos al mundial. Siempre luchábamos cuando entrenábamos, el luchar por llegar al mundial y cumplir nuestro sueño juntos solo reforzó nuestra amistad.

Sinceramente no sé cómo se sigue corriendo tras perder a un amigo en un accidente de moto. Cuando escuche por primera vez que Marco ya no estaba aquí lo primero que pensé fue en retirarme porque no vale la pena dar todo de ti para acabar así pero luego cuando pasó el tiempo y la situación se fue normalizando pensé en que ser piloto valía más que cualquier cosa.

P. Cuando tenía 13 años sufrió un accidente que le tocó parte del plexo braquial, unas ramificaciones nerviosas que inervan el brazo, ¿cómo ha condicionado esto a tu vida deportiva?

R. Solo ha condicionado el hecho de tener que empezar de cero y haber tenido que usar tres o cuatro años para llegar donde estoy ahora, pero me ha condicionado tanto para bien como para mal porque a pesar de ser un límite físico me ha permitido ser más fuerte. Por lo que realmente, ese infortunio no me ha limitado a la hora de llegar a mi objetivo que era ser piloto.

Mattia Pasini y Marco Simoncelli. Foto: Zimbio

P. ¿Qué les diría a aquellos cuyos hijos quieren comenzar en el mundo de las motos pero que no se atreven por miedo a sufrir accidentes de ese tipo?

R. En primer lugar, que el miedo es una cosa real, es un deporte muy peligroso, pero si este es el sueño del niño debe hacerlo porque eso es lo verdaderamente importante, lo que quiera hacer el niño.

P. A lo largo de toda su trayectoria ha vivido momentos memorables, pero también malos recuerdos, ¿cuál ha sido el peor momento de tu carrera? ¿qué aprendizaje saca de ello?

R. El peor momento que recuerdo fueron la temporada del 2010 al 2014 donde viví una temporada muy mala. Recuerdo que una mañana en 2014 me levanté, me miré al espejo y dije: “yo soy un piloto fuerte y tengo que darle tanto al motociclismo”, así que pensé en que mis esfuerzos serían para el equipo que realmente me ayude a dar lo mejor de mí. Porque si tú siempre das lo mejor de ti, pero los demás trabajan para otras cosas no ayudan a conseguir buenos resultados.

Fue entonces cuando firmé por un año, fue un momento muy difícil porque era una decisión muy arriesgada pero realmente fui a por algo que valía la pena.

Mattia Pasini en Moto2. Foto: Zimbio

P. ¿Cómo es un día normal en su vida fuera del circuito?, ¿cuáles son sus hobbies?

R. Hago de todo, realmente soy un chico normal, me gusta estar con mis amigos, jugar a la PlayStation (entre risas), me gusta hacer muchas cosas como los chicos de mi edad.

P. La tensión para un piloto profesional es muy alta, entrevistas, carreras, actos…, ¿qué hace para despejarse del olor a gasolina?

R. Es muy difícil ser piloto porque no es como cualquier trabajo en el que al acabar la jornada vuelves a casa, sino que esto es un trabajo en el que nunca se para así yo que yo cuando quiero distraerme un poco voy a la playa o cojo mi moto de motocross y me voy por ahí a entrenar, pero realmente nunca me alejo del mundo del motor.

P. En total lleva 9 temporadas en la categoría intermedia, ¿tiene pensado ascender a MotoGP?, ¿Cuál sería su límite para tal decisión?

R. Esto es un tema complicado porque en esta temporada, por ejemplo, hemos comenzado muy bien la primera parte de la temporada, pero también hemos tenido algunos errores entonces la cosa está en no cometer errores que es el punto que en mi caso siempre ha fallado.

Mattia Pasini con el Italtrans de Moto2. Foto: Zimbio

PREGUNTAS CORTAS

1. ¿Si no fuera piloto de motos que sería?: “Bueno yo creo que puedo ser todo lo que quiera así que cuando me retire de las motos lo pensaré”.

2. ¿Qué es lo que más echa de menos durante el Mundial?: “Aquí no me falta nada, yo cuando estoy aquí estoy bien porque esto es una gran familia”.

3. ¿Cuál es su mayor sueño?: “Ser Campeón del Mundo”.

4. ¿Quién es su ídolo?: “Valentino Rossi porque es mi amigo”.

5. 3 virtudes 3 defectos: Defectos: “cabezón, bueno y no sé”, virtudes: “determinante, trabajador y simpático”.

6. Comida favorita: “La piadina”.

7. Canción favorita: “Muchísimas… pero soy muy fan de los clásicos”.

8. Circuito favorito: “Mugello”.

9. Frase inspiradora: “No mollare mai”.