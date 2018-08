Jorge Martín: "Me he encontrado muy cómodo, creo que es positivo"

Después de la caída de Jorge Martín en los entrenamientos libres del Gran Premio de la República Checa, la presencia del madrileño en Austria estaba en duda. El piloto de Gresini viajó hasta el Red Bull Ring – Spielberg y recibió el fit para participar en los entrenamientos libres de hoy, en los que ha terminado vigésimo sexto en la tabla combinada de tiempos, aunque con muy buenas sensaciones. Jorge Martín perdió el liderato tras la carrera en Brno en favor de Marco Bezzecchi, aunque solo le separan tres puntos del italiano.

Tras el FP1, en el que terminó vigésimo tercero a un segundo y medio de Jaume Masiá, primer clasificado, Jorge Martín atendió a los medios de comunicación y habló sobre sus sensaciones en esta primera toma de contacto. “La verdad es que mucho dolor no tenía, la esperaba mucho peor. De todas formas, cada vez que salía a pista hemos probado cosas diferentes: hemos probado manetas diferentes y hemos probado algo en el depósito para las frenadas”, comentó el piloto. También ha reconocido sufrir mucho en las curvas de izquierda, donde pierde casi un segundo, aunque se ha mostrado satisfecho con su ritmo, ya que no se lo esperaba.

Durante la sesión de la tarde, si la lluvia hacía acto de presencia, Jorge Martín no participaría. Sin embargo, el tiempo ha aguantado lo suficiente para que el madrileño pudiese salir a rodar durante unos minutos, en los que se ha encontrado muy cómodo y ha sentido mucho menos dolor en la muñeca. “Me he encontrado muy cómodo y creo que es algo positivo; queríamos probar también algún cambio en el setting de la moto y estoy contento de cómo ha ido el primer día, después de seis días de la operación”, declaró el piloto. “Estaba tranquilo, iba siguiendo al grupo de Bastianini, creo que es algo positivo. Aparte, antes cuando he hecho tres vueltas estaba muy cansado y ahora, después de tres vueltas, me sentía cómodo, así que creo que es algo muy positivo”, manifestó Martín, que se muestra muy optimista de cara al domingo.

Jorge Martín se muestra optimista de cara al domingo | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

"De cara a la jornada del sábado, si las sesiones fuesen en lluvia el piloto no saldría a la FP3, aunque sí competiría en la ronda clasificatoria con el objetivo de dar alguna vuelta. Si ambas se presentasen en seco, el madrileño saldría a las dos. De igual forma, si el domingo llueve, Martín correría con el único fin de intentar conseguir el mayor número de puntos posibles. "Si el domingo lloviese hay que hacer la carrera, porque aunque no vaya dando mi máxima potencia y tenga que ir con calma, al final se pueden coger puntos y es factible”, concluyó el '88'.