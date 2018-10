Marc Márquez se impone a las Ducati en Austria

La lluvia ha respetado durante la sesión de clasificación de la categoría reina en el Gran Premio de Austria y los pilotos de Moto GP han podido rodar en seco. Los quince minutos de entrenamiento clasificatorio han seguido el guión previsto para este fin de semana: dominio de las Ducati con Marc Márquez como “infiltrado”. La pole position de la carrera de mañana ha sido para el piloto de Honda, que sabiendo la superioridad de la marca italiana en el Red Bull Ring no quiere ponerle las cosas fáciles. El piloto de Cervera ha marcado un 1:23.241, que Andrea Dovizioso no ha sido capaz de mejorar, quedándose solo a dos milésimas. Junto a ellos en la primera fila de la parrilla sale Jorge Lorenzo, algo más alejado de Márquez, a una décima, pero igual de peligroso en carrera.

Márquez vs Ducati

Desde el primer momento, las Ducati de Dovizioso y Lorenzo, además de la de Petrucci, han ocupado las primeras posiciones, además de Márquez, que también ha rodado muy rápido y ha marcado la primera vuelta rápida de la sesión en su primera vuelta lanzada. En su segundo giro, el piloto de Honda ha vuelto a rebajar su tiempo, aunque Dovizioso le seguía muy de cerca. Los protagonistas de la carrera del pasado año lo han sido también durante la primera parte de la sesión, dominando la tabla de tiempos.

En la segunda mitad, también se ha unido a esta lucha por la pole Jorge Lorenzo, después de su parada en boxes. Giro tras giro, Lorenzo y Márquez se han ido intercambiando la primera posición en la tabla de tiempos, con Dovizioso como espectador en tercera posición. Marc venía mejorando sus tiempos vuelta tras vuelta, mientras Lorenzo entraba otra vez en box, hasta que se ha encontrado con Cal Crutchlow en pista y se ha visto obligado a cortar. En el siguiente giro Lorenzo, Dovizioso y Márquez protagonizaban una dura batalla por llevarse la pole, que finalmente se ha llevado Marc Márquez. Andrea Dovizioso ha sido segundo, separado solo por +0.002, y Jorge Lorenzo tercero, a una décima.

Andrea Dovizioso partirá mañana desde la segunda posición. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Danilo Petrucci, a la cabeza del resto de los mortales

Danilo Petrucci ha sido cuarto, demostrando que las Ducati son las claras dominadoras en el Red Bull Ring, con el permiso de Márquez. El italiano se ha quedado a dos décimas del piloto de Honda y saldrá desde la segunda fila. Junto a él tomará la salida Cal Crutchlow, que ha hecho muy buenos tiempos durante todo el fin de semana y todo parece indicar que mañana estará luchando con los pilotos de delante. Sexto ha sido Johann Zarco, que ha dado un paso adelante durante la sesión de clasificación, siendo la Yamaha más rápida.

Tito Rabat ha hecho un gran trabajo durante todo el fin de semana, marcando buenos tiempos desde el viernes y entrando directamente en la Q2. Durante esta sesión, también ha sido capaz de rodar muy rápido, siempre dentro del top ten, y saldrá mañana desde la séptima posición, justo por delante de Andrea Iannone y Dani Pedrosa, que no ha podido pasar de la novena posición.

El top ten lo cierra Álex Rins. El piloto de Suzuki ha tenido que pasar por la Q1, yendo de menos a más, hasta marcar el segundo mejor tiempo que daba paso a la Q2 a menos de dos minutos del final. Durante la Q2, también ha demostrado buen ritmo, pero no ha podido pasar del décimo y saldrá desde la cuarta fila. Junto a él, Maverick Viñales, que no está teniendo un buen fin de semana y hoy no ha sido capaz de mejorar lo suficiente para estar más adelantado en la parrilla. Álvaro Bautista, ha sido el más rápido en la Q1, saldrá mañana desde la duodécima posición.

Jorge Lorenzo cierra la primera fila de parrilla. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Valentino Rossi ha tenido que pasar por la Q1, después de que el fin de semana no haya ido del todo bien para él. Ha rodado durante toda la sesión alejado de los puestos que dan acceso a la Q2, pero en los últimos minutos sus tiempos por vuelta han mejorado notablemente. Al final de la sesión, no ha podido mejorar su tiempo y saldrá mañana desde la decimocuarta posición de la parrilla de salida. Aleix Espargaró, el último piloto español de la parrilla, ha sido decimoquinto.

Parrilla de salida Gran Premio de Austria