Ecuador Mundial F1: Alfa Romeo Sauber, el Ferrari C

Ya lo dijo Fernando Alonso en Gran Bretaña: “Hay tres Ferraris en pista”. Es innegable que los monoplazas de Haas y Sauber son una réplica de los bólidos rojos. Sin embargo, de poco le ha valido al equipo suizo, que marcha penúltimo en la clasificación de constructores justo por delante de un Williams en plena caída libre.

A día de hoy, la escudería está cumpliendo uno de sus objetivos, no volver a terminar en última posición. Aunque por otra parte debería aprovechar mejor las ayudas del cavallino como ha hecho Haas, en sexto lugar y a la estela de Renault. La última carrera, disputada en Hungría, no ha sido especialmente la mejor de la temporada. Charles Leclerc tuvo que abandonar y Marcus Ericsson terminó decimoquinto en un trazado en el que no fueron nada competitivos.

Charles Leclerc en Hungría/Getty Images

El joven piloto monegasco está demostrando lo que vale en su primera temporada en la Fórmula 1. Aunque sus títulos en la GP3 y Fórmula 2 ya le avalaban como una promesa de la categoría reina, Leclerc ha demostrado el porqué de su asiento. Y no es por dinero. Con un coche –que es un quiero y no puedo-, ha conseguido el mejor resultado de la escudería en lo que va de temporada, un sexto puesto en Azerbaiyán. Además, aventaja a su compañero de box en ocho puntos, todo un logro al ser su año de estreno.

Marcus Ericsson en el drivers parade de Hungría/Getty Images

El sueco vuelve a ocupar las últimas posiciones de la general de pilotos, aunque esta vez está algo más alejado de lo más bajo de la tabla. Su situación es más que cuestionable ya que, pese a estar empatado a seis en carrera con Leclerc, el monegasco le ha superado antes de irse de vacaciones. La parte ‘positiva’ es que lleva ya cinco puntos en su casillero, que acabó a cero los dos anteriores cursos. “Siento que este año he demostrado un buen nivel de conducción y siento que piloto mejor que nunca”, dijo en declaraciones a Crash.net el siete de agosto.

Hasta el final de temporada

Nueve citas quedan para concluir el mundial, nueve oportunidades que tendrá Sauber para recabar más información de cara al desarrollo del monoplaza de la temporada que viene. En la escudería suiza son conscientes de su situación y deberán sacar mayor provecho a las mejoras procedentes de Ferrari. Ese es su gran objetivo de cara a final de temporada y no alcanzar a Haas, otro equipo ‘satélite’ de los italianos. Ahora mismo están bastante lejos de los estadounidenses, aunque por encima de Williams, lo que es un gran paso adelante.

¿Y el futuro?

No obstante, Sauber no se puede conformar con terminar algunas carreras en los puntos. Dada su relación con el cavallino tiene que exprimir un coche del que no han sacado todo su potencial, y que este año cuenta con una promesa como Leclerc. Puede que el año que viene le pierdan. Sin embargo, han entendido que para ser competitivos hace falta un esfuerzo mayor y eso se traduce en personal. Algo que subsanarán aumentando la plantilla un 30%. Pero han de tener en cuenta que junto con el incremento cuantitativo deber crecer exponencialmente el cualitativo.

Si quieren pensar en algo más, tienen que gozar de una gran paciencia ya que están a años luz de los equipos punteros. Sí, parece una locura pero soñar está permitido. Sauber no es un conjunto cualquiera y en el pasado ha tenido grandes momentos. Por ahora han asegurado su continuidad con su asociación con Alfa Romeo, y por consiguiente con Ferrari.