Charles Leclerc: “Aquí siempre tengo mucho apoyo”

A Charles Leclerc le preguntaron por el accidente sufrido en Spa, sobre que pensaba en ese momento: “La frustración de no haber terminado la carrera, en las últimas semanas había tenido mala suerte. Viendo las imágenes no sabemos que podría haber pasado sin él. Merece su puesto en la F1”.

Más tarde, fue turno para saber su contrato, pero no hubo suerte: “De momento no tengo información ahora mismo, estoy esperando. Quizás pueda decir algo la semana que viene”.

Leclerc forma parte de la Academia de Ferrari desde que era muy joven, es por eso que en Italia siempre es querido, lo ha sentido en otras categorías y más ahora en Fórmula Uno: “Es increíble. En los últimos años he tenido mucho apoyo por formar parte de la Academia de Ferrari. Luego con la llega de Alfa Romeo ha sido genial, he tenido más apoyo aquí que el jueves en Mónaco. Eso nos da una motivación extra”.

El monegasco le preguntaron por los malos y buenos recuerdos que le trae el circuito de Monza: “Mi mejor recuerdo es mi primera victoria que fue aquí en Monza en 2014, tuve unas duras carreras en automovilismo. Y no tengo peores recuerdos, quizás cuando pinché la rueda cerca de Maranello”.

El mono tema del día, el Halo, a Leclerc le sorprendió ver a un coche un encima suya y luego ver que este sistema de seguridad estaba con un golpe, el de la rueda de Fernando Alonso, pero no está contento del todo con él por una simple razón: “Obviamente fue un gran shock. Pero hablando de Jules no hubiera ayudado, ya que fue un golpe muy fuerte. Si ha ayudado en Spa, no lo sé, si en algunas circunstancias ha ayudado, es bueno”.

Para finalizar, no le quiso dar más importancia a todo lo ocurrido: “En televisión fue más de lo que parece, no fue un gran golpe para mí. Solo esperaba que el coche no estuviera dañado, pero cuando miré por los espejos tuve que decir adiós”.