Fernando Alonso: “El Gran Premio de Italia será especial”

F1 VAVEL estuvo presente en la rueda de prensa que ofrece Fernando Alonso cada fin de semana a los medios escritos. En ella, en primer lugar, habló sobre sus sensaciones de haber sido piloto Ferrari y haber ganado en Monza durante su estancia en el equipo, además fue en 2010, la última victoria del equipo italiano en su trazado.

“Es una sensación especial, todas las victorias son especiales, pero aquí en Monza más, por el podio, las celebraciones con toda la gente en el trazado. Pienso que todos los pilotos que se suben al podio disfrutan y ganar con Ferrari te deja una sensación muy especial”, comenzaba diciendo.

Alonso prefiere no mojarse en decir si Ferrari ganará este fin de semana o no: “No lo sé, ganará Mercedes o Ferrari, por lo que cincuenta, cincuenta”.

Un periodista de los presentes, le preguntó al español si había escuchado a los aficionados decir que no se fuera de la Fórmula Uno desde su llegada a Monza: “No mucho porque solo he estado en el parking, en el motorhome con entrevistas. Ahora toca la sesión de autógrafos y será especial, el último momento con los “tifosi”, de alguna manera estoy ligado con Italia en mi vida, he corrido en Italia con muchos coches, en Formula 3, empecé con Minardi, en Ferrari viviendo Maranello. Mi relación con Italia siempre será muy fuerte, mi novia es italiana. El Gran Premio de Italia será especial”.

El bicampeón del mundo explicó cómo ha pasado la semana tras el accidente sufrido en Bélgica: “El peor día fue el martes, cuando me levanté, me dolía la espalda, las manos, esto fue por agarrar el volante para no chocar con Leclerc, pero poco a poco he ido encontrándome mejor para mañana”.

Y las consecuencias de este han hecho que sus mecánicos trabajen duro día y noche para que esté listo de cara a Italia: “Nuevo chasis, creo que es el chasis que usamos en los test de invierno y en las primeras carreras, el equipo ha trabajado para cambiar todo para este fin de semana. El motor, creo que el MGU-K está bien, pero probaremos mañana en los libres uno. La semana que viene miraremos todo más detalladamente”.

Por otro lado, no cree que este fin de semana, McLaren de un gran salto: “Spa y Monza son circuitos parecidos, no creo que la situación cambie drásticamente de lo que se vio la semana pasada, reducir daños. Si las condiciones no cambian el sábado o el domingo, será muy difícil”.

El Halo seguía siendo la cuestión del día, pero Alonso piensa que está actuando muy bien: “Es difícil saber si mi parte delantera le hubiera dado a Leclerc, quizás en los guantes, en el volante. El Halo es una parte del cockpit, da seguridad y todos deberíamos estas contentos con él”.

Tras un accidente como esos se te pasa cualquier cosa, pero los pilotos están hechos de otra pasta: “No pensé nada, solo que la carrera había acabado y no estaba contento, también triste por el coche porque seguramente introduzcamos nuevo motor. Ha sido un doble cero, en Spa y seguramente tras las penalizaciones aquí”, finalizaba el asturiano.