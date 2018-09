Ben Agathangelou: “No hay nada nuevo tras Spa”

Ben Agathangelou, el jefe de aerodinámica de Haas, estuvo presente por primera vez esta temporada en la rueda de prensa oficial de la FIA. No habló mucho en su primera intervención, pero estuvo firme en sus respuestas.

Esta comparecencia tiene lugar tras la primera sesión de libres. Los Haas dieron un total de 26 vueltas, Kevin Magnussen hizo el decimotercer mejor tiempo y Romain Grosjean el decimoquinto: “Hemos visto que está todo como Spa, no hay nada nuevo”, comenzando así su intervención.

Haas está afrontado su tercer año en la Fórmula Uno, también de la mano de Ferrari y este año si están teniendo un motor competitivo para hacer frente a sus rivales en la mitad de tabla. Ben está contento con este desarrollo, aunque todas las miradas del equipo se centran en su trabajo, que todo este OK: “Es una gran relación, nos beneficiamos de los motores que han evolucionado mucho, poder usarlos es una gran diferencia. Hemos desarrollado bastante y hemos podido extraer el máximo de nuestro presupuesto”.

En la mañana del viernes, Michellin había confirmado que no iba a estar dentro de la lucha por formar parte de la F1 a partir del año 2020, Pirelli presentó su proyecto y tendrá a Hankook como rival. Sobre ese no de Michellin, Agathangelou dice: “Opino que la naturaleza del neumático que tenemos ahora gobierna las carreras, ha habido una evolución masiva desde hace años entre el entendimiento que tenemos de los neumáticos. No podemos hablar de las motivaciones de Michellin, pero son capaces de entregas lo que se les pida”.

Para 2019 habrá cambios en el alerón delantero, con los que se quiere conseguir que aumenten los adelantamientos, también se ha confirmado pequeños cambios en el trasero, podrían venir aún mejor: “Fue muy tardía, pero hubo muchas discusiones, y todo esto llegó a la decisión final”.