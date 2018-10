Mattia Binotto: “Tenemos un coche más eficiente”

Mattia comenzó analizando las ventajas que tienen respecto a Mercedes, pero no se mojó del todo: “Siempre prefiero mirar al paquete globalmente y no verlo en partes distintas. Estamos muy cerca o Mercedes está cerca de nosotros, es difícil identificar la diferencia que hay entre ambos”.

Binotto también afirma que Ferrari está mucho mejor que el año pasado, aunque pueden perder posiciones en esta parte final si les entran los nervios, como pasó el año pasado: “Sin duda estamos en una mejor posición que el año pasado, desde el inicio de la temporada dijimos que íbamos a desarrollar y lo hemos conseguido, sobre todo los circuitos donde la eficiencia es importante como Silverstone y Spa. Tenemos un coche más eficiente. Tenemos muchas carreras por delante y es un camino largo y difícil”.

Binotto respondió tranquilo sobre la pregunta de las acusaciones que lleva sufriendo la Scuderia toda la temporada por su posible ilegalidad en el motor: “La unidad de potencia es muy compleja. La FIA está atenta de nuestros componentes, ellos inspeccionan lo que quieren, ellos preguntaron, nosotros contestamos y es todo legal”.

Binotto se muestra orgulloso del avance que ha pegado la Scuderia: “Tenemos un gran equipo, hemos ganado en estabilidad en la organización y eso es importante en F1. Yo no soy un experto en todas las áreas llevo 27 años en la Fórmula Uno, pero entiendo más de unidades de potencia que otra cosa. Me aseguré de que todos trabajaran como equipo y no en individualismos”.

Sobre el rechazo de Michellin a la Fórmula Uno, dice: “Si no han escogido es que es la mejor opción para ellos”.

El alerón trasero y delantero para 2019 no puede entrar en discusión, todos eligieron que se llevara a cabo: “Tenemos que ser honestos, no puedes cambiar la norma si hay unanimidad, por lo que todos estamos de acuerdo que podremos hacer frente a esos cambios”, finalizaba.