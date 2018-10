Aldo Costa: “Seguiré ejerciendo de mentor, pero menos involucrado”

El de Mercedes, ex de Ferrari, no quiso mojarse sobre la posición de los italianos en la parrilla: “Están más cerca de lo que estaban el año pasado, esperamos coger ventaja en este tramo final al igual que el año pasado. Es una lucha muy ajustada, tenemos que desarrollar carrera a carrera y debemos ir mejorando carrera a carrera”.

Costa explicó porque tendrá un nuevo cargo en Mercedes y renunció al suyo actual: “Empezamos a debatirlo hace tiempo, he disfrutado mucho, llevo siete años en mi puesto y le pedí al equipo el poder cambiar mi puesto para poder dedicar más tiempo a la familia y es una oportunidad para otras personas, desarrollar sus carreras e inventar cosas nuevas. Trabajaré para James, para mi director actual y seguiré ejerciendo de mentor y colaborando con el equipo, pero menos involucrado”.

También opinó sobre el tema de que Mechelín no esté dentro de la Fórmula Uno: “Estamos enfrente del debate habitual, que es lo mejor para el espectáculo y que mejor para el neumático. Si hablamos del rendimiento, estos neumáticos no son nada buenos. Creo que lo que tenemos que hacer es definir unos objetivos y ser definido por los que gobiernan, por el bien del deporte hay que tomar la decisión adecuada”.

Después continúo con más novedades, sobre las reglas de 2019: “Los cambios para 2019 están siendo decisiones del último minuto, tenemos una estructura que podemos desarrollar un coche. El problema puede surgir si van a ayudar a lograr el objetivo que es mejorar esos adelantamientos, tenemos que ver si esa es la decisión que tenemos que tomar”.

De cara al año que viene las cosas siguen inciertas, dice: “Ahora mismo tenemos una gran unidad de potencia, moderna, innovadora y hacer que algo sea mejor no es fácil. Llevará tiempo definir algo mejor para el deporte, si hay un nuevo fabricante… pues será bienvenido”.

Para finalizar, no tiene claro que decir sobre las ventajas que tienen sobre Ferrari, si no que depende mucho de las características que se presenten cada fin de semana: “De una carrera a otra siempre hay un rendimiento que depende de muchos factores, circuito, etc, cuando un coche está tan cerca de otro. No pensábamos que éramos más rápidos o más lentos, hemos visto que Ferrari ha progresado mucho con la unidad de potencia. Hay dos coches muy competitivos y tenemos que seguir mejorando”.