Ricciardo y Verstappen: sensaciones tras la clasificación

El equipo Red Bull, se podría decir, que ha tenido un sábado bastante bueno. En la carrera, Daniel Ricciardo saldrá al final de la parrilla por montar esa SpecC del motor Renault, pero parece que todo ha ido bien durante el día y que es más competitivo de lo que se esperaba.

El australiano atendió a la prensa tras la clasificación. “Pienso que hemos ganado algo a una vuelta en clasificación”, comenzó diciendo sobre el nuevo motor. No le importan las sanciones porque como él dice: “Todo esto es mirando a… ¡Singapur!”.

Durante la carrera lo tendrá difícil, tiene que remontar puestos. El nuevo motor le da confianza para ello: “No puedo adivinar lo que puede pasar en carrera, depende también de cuantas vueltas estemos detrás, pero creo que deberíamos tener más potencia”.

Esa nueva especificación ha dado tristezas y alegrías durante este fin de semana al piloto australiano: “Mis sensaciones son buenas, aunque ayer estaba triste, pero creo que hemos recortado un poco la diferencia”.

A pesar de ello, confirma que no cree mucho en los adelantamientos fáciles durante la carrera: “Mañana no será fácil adelantar con el motor, si con la ayuda del DRS, en las frenadas, pero me divertiré adelantando”.

Ricciardo ya protagonizó una remontada en Monza la temporada pasada, también penalizó por motor, mañana espera que la historia se repita: “El año pasado salí decimosexto y acabé cuarto. Para mañana veremos cuanto podemos ganar en la primera vuelta, pero espero que podemos acabar en el Top5”.

El próximo piloto de Renault no se quiso mojar sobre que neumáticos usará en el inicio: “Creo que hay varias estrategias posibles, parar en la vuelta tres o en la catorce, pero tenemos que discutirlo, también de como esté la pista mañana, pero parece que será muy similar a hoy”.

Por otro lado, Max Verstappen ha conseguido alcanzar el quinto puesto marcando un tiempo de 1:20.615, justo un segundo por detrás de Valtteri Bottas. El holandés también ha montado esa SpecC del motor francés, pero tan solo el ICE (motor de combustión interna).

El holandés también se muestra contento con el nuevo motor Renault: “Es un poco más rápido, estoy positivo con él. Creo para Singapur nos va a venir muy bien”.

Sobre sus expectativas para la carrera: “Lo más normal es mantener la posición, pero esperamos tener un mejor resultado”, finalizaba.