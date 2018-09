Previa de Williams en el GP de Singapur 2018: a por más puntos

Parecía increíble que el equipo Williams puntuara esta 2018, pero lo han conseguido, y además con los dos coches, algo que no pasaba desde Malasia 2017, donde Lance Stroll fue octavo y Felipe Massa noveno.

Ya en la clasificación del Gran Premio de Italia, el equipo de Grove metió sus dos coches en la Q2, sorprendiendo a todos los presentes, pero no iba a acabar todo aquí. Stroll se colaba en la Q3 dejando fuera a uno de los Haas, concretamente a Kevin Magnussen, y él salió décimo en Monza.

La carrera iba a ser mucho mejor para ellos, Stroll quedó noveno y Sergey Sirotkin, el ruso quedó décimo gracias a la descalificación de Romain Grosjean por irregularidades en su fondo plano, además su primer punto en la Fórmula Uno. Tres puntos que ya coloca de con siete a Williams, aún lejos de Sauber con 17.

Lance Stroll

El piloto canadiense está cerca de firmar su contrato con Force India gracias a que el nuevo dueño del equipo sea su padre, por lo que puede estar viviendo este fin de semana su última carrera con Williams y haya cambios en el futuro cercano, de hecho, Claire Williams aseguró que podría haber cambios en Rusia o Austin.

Su noveno puesto en Italia hace que se queda cerca de su mejor resultado en Fórmula Uno esta temporada, ya que fue octavo en Bakú.

Stroll ha dicho de cara al GP: "Marina Bay es apretado y retorcido y uno de los más difíciles tanto mental como físicamente, especialmente debido a las condiciones cálidas y húmedas. Tengo grandes recuerdos del año pasado cuando comencé 18º y terminé octavo".

"Salimos de un fin de semana difícil con un puñado de puntos, lo cual fue genial, y la fiesta después de la carrera fue genial", finalizaba.

Sergey Sirotkin

El ruso quizás se esté jugando un asiento para el año que viene si no se tiene en cuenta su inyección económica, Su mejor resultado esta temporada ha sido un Italia, algo que no olvidará, ya que es su primer punto en F1, aunque no lo consiguiera en la pista.

Sirotkin dijo para la web de Williams: "Singapur es una de las carreras que más ansío. Ha sido muy agradable correr en algunas pistas europeas conocidas, pero también siento que ahora es un buen momento para comenzar a hacer algunas carreras voladoras de nuevo, y para ver algunas pistas nuevas. Singapur es un lugar en el que todos quieren competir".

Para este fin de semana, Williams seguramente no espere conseguir resultados parecidos en Italia. El circuito urbano de Singapur será difícil para los ingleses, el motor no es tan importante como en el anterior gran premio y su paquete general no es demasiado bueno. Por otro lado, podrían estar viviendo su último fin de semana con estos dos pilotos.