Fernando Alonso: “El mundo fuera de la F1 es más grande”

El Gran Circo ya ha llegado a Singapur y allí Fernando Alonso ha vuelto a ser protagonista por su futuro incierto. Durante la tarde del miércoles, el español subía un vídeo a sus redes sociales hablando con Jimmie Johnson, piloto de la NASCAR, en el que insinúan un cambio de coches. Un vídeo que también compartió McLaren.

En Singapur, Alonso ha hablado diciendo lo siguiente sobre competir en la NASCAR: “No realmente. Quiero decir, es otra categoría atractiva, y todas las competiciones de automovilismo tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, su atractivo...”, comenzaba.

“Sabemos que la NASCAR es una de las categorías más grandes del motorsport, pero obviamente nunca he probado el coche, tengo cero informaciones sobre el campeonato, las reglas. Es algo muy difícil de juzgar, pero sí, veremos qué pasa allí”, aunque finalmente no ha descartado del todo correr allí.

Alonso, que probó el IndyCar por primera vez en un circuito rutero, insiste en que ese test no era definitivo, y cuando le preguntaron por las diferencias que encontró respecto a la F1, explicó: “Fue emocionante. Fue diferente. Definitivamente un reto mayor, con más exigencia física. El mundo fuera de la F1 es más grande”.

“Pero la razón para hacer el test no era tomar una decisión final. Normalmente os lo tomáis como queréis y nunca se escribe realmente lo que digo. Hacéis vuestra propia interpretación. Yo dije que este test no era definitivo y parece como si ya hubiera tomado la decisión. No es cierto”.

De aquí a finales de año sus compromisos son el WEC y acabar su contrato con McLaren, pero quiere decir su futuro el mes que viene: "En lo que haga el año que viene influirá lo que consiga hacerme feliz e intentaré que sea algo especial. Como he dicho muchas veces, quiero ser el mejor piloto del mundo, no solo en F1. Estoy estudiando un par de cosas, y espero que en octubre o así pueda tener todo resuelto, y os lo comunicaré”.

El bicampeón del Mundo asegura que no elegirá a lo loco: “No busco solo algo que me parezca atractivo, sino que tenga las mejores cosas en el automovilismo. Para algunas quizás no esté listo y tengo que estudiar cuánta preparación y dedicación tengo que hacer para ser competitivo y estar preparado”.

“Si siento que puedo estarlo, aceptaré el reto, y si no, quizás posponga el reto para más adelante. Tengo que considerarlo más ampliamente”, terminó.