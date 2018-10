Stoffel Vandoorne: “Decisión de un equipo, y tengo que respetarla”

Stoffel Vandoorne dejará McLaren al final de temporada, Lando Norris le ha privado el sueño de seguir en el equipo, también en Fórmula Uno. En primer lugar, asegura que no ha recibido explicaciones sobre su despedido.

El piloto dijo que, aunque respetaba la decisión tomada por McLaren, aún no había recibido una explicación completa de la llamada, pero admitió que tal vez no haya una gran cantidad para que el equipo lo explique: “Obviamente, fue una decisión de un equipo, y tengo que respetar la decisión. Pero no ha habido una explicación clara de por qué. Creo que esa es una pregunta para ellos para ver su estrategia exacta para el futuro. Sería bueno saberlo. Pero creo que no hay mucho que explicar”, decía para Crash.net.

“Ha habido muchas conversaciones, obviamente, y no solo en la Fórmula 1. También estamos explorando algunas series diferentes, y espero que en las próximas semanas sepa algo más”, dijo Vandoorne.

La Fórmula Uno siempre es el deseo de todo un piloto, pero otras categorías están a la vista si esa opción no cuaja del todo: “Hasta que la puerta de Fórmula 1 esté cerrada, debes mantener todas las opciones abiertas. Hay algunos proyectos interesantes que podrían convertirse en una posibilidad para el próximo año, pero por el momento, no se hace nada, sigue siendo un agente libre, digamos”.

Uno de los grandes huecos que se queda libre es Toro Rosso, algo que Zak Brown ya dejó caer en Italia. Vandoorne no está muy conforme con ello: “Creo que es un poco extraño ver que viene cuando, ya sabes ... ¡me han dejado ir!”, dijo.

Brown también dijo la semana pasada que estaría dispuesto a mantener a Vandoorne en la familia McLaren en caso de que surja la oportunidad, ya que se sabe que la marca británica está considerando mudarse a IndyCar para 2019.

Y porque no, compañero de Alonso de nuevo en la Indy: “Depende de los planes de McLaren al final. No creo que tengan una visión clara de lo que harán exactamente y de cuánto estarán involucrados en un eventual programa de IndyCar, si harán todo el campeonato, lo harán durante toda la carrera. Creo que hasta que el equipo haya decidido exactamente lo que quiere hacer, es difícil tomar una decisión o ver una oportunidad”, finalizaba.