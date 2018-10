Carlos Sainz: “Tenemos que analizar los problemas de degradación”

Donde Carlos Sainz parecía que dar lo mejor de sí, en Singapur, donde el año pasado fue cuarto con el Toro Rosso. El domingo saldrá decimosegundo, podrá escoger neumáticos, aunque el Renault no es un gran amigo a la hora de conservar neumático.

“Buenas sensaciones al principio de la clasificación, malas sensaciones al final. Hemos empezado con un ritmo muy bueno, con una vuelta muy buena en la Q1. A partir de ahí, cada vez que salía de boxes tenía temperaturas diferentes, cada vez tenía menos agarre”, ha explicado Sainz en declaraciones que recogieron las cámaras de Movistar+ F1.

El Renault degrada, y mucho, pero aun quiere seguir analizando el porqué de esta situación: “La pista evolucionaba y mi coche involucionaba. Tenemos que analizar por qué tenemos tantos problemas con la temperatura de las ruedas cuando salimos de boxes. Tenemos que analizar por qué no podemos ser consistentes con la manera que salimos de la clasificación, ver por qué pasa eso”.

Lo que, si ha conseguido su compañero, quiero hacerlo en los próximos fines de semana: “Nuestro objetivo no era estar duodécimos, sino pasar a la Q3 y hacer séptimos, que era el ritmo que habíamos tenido todo el fin de semana. Por eso hoy no estoy contento. Quizá mañana esté más contento cuando me levante y vea que salgo 12º con neumáticos ultrablandos, pero hoy no era el objetivo”, el equipo parece que no ha apoyado a Sainz con los neumáticos.

Para finalizar, ha querido añadir: “Mañana no afecta. Si el coche va como hoy, una vez que haces varias vueltas en carrera, se estabiliza. Pero con esta hiperblanda... para que la rueda dure varias vueltas tienes que estar pendiente de controlar las presiones, las temperaturas y no hemos estado bien ahí”, finalizaba. De todas maneras, las carreras son el domingo, en Singapur todo puede pasar, el coche de seguridad puede salir en cualquier momento.