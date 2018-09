Hamilton vuelve a golpear con la ayuda de Mercedes

La carrera comenzó con el accidente entre compañeros de equipo. Sergio Pérez y Esteban Ocon se volvieron a encontrar y el francés salió perjudicado yéndose contra el muro. La F1 le hizo una pregunta cuando iba por el Pit-Lane y dijo que no quería comentar nada hasta que no hablara con el equipo, es verdad que el mexicano le podía haber dado algo más de espacio, no tenía a nadie a su derecha.

Antes de que Dirección de Carrera sacara el coche de seguridad a pista, Sebastian Vettel pasaba a Max Verstappen en la recta de atrás. El alemán habido salido mucho mejor, pero no quiso arriesgarse en la primera curva, el holandés es un hueso duro de roer.

Tras el coche de seguridad, la cabeza de carrera iba demasiado lenta, de hecho, Lewis Hamilton rodaba doce segundos más lento del tiempo de su pole. Vueltas más tarde, cuando se abría la ventana de parada, el inglés tiraba fuerte y bajaba hasta el 1:44.

Mientras tanto, por detrás, Fernando Alonso y Carlos Sainz perdieron mucho tiempo persiguiendo a Romain Grosjean, quien tenía muchos problemas de neumáticos, aunque salieron vieron bien tras su parada, para así continuar su lucha por conseguir puntos.

Alonso consigue el séptimo puesto, algo que no pasaba desde Bakú | Foto: @McLaren

Llegó la hora de las paradas, el primero en hacerlo fue Vettel montando neumático ultrblando, Ferrari de nuevo la liaba porque Hamilton paraba una vuelta después y montó blando, al igual que hizo Valtteri Bottas.

El desastre se veía venir, Verstappen seguía marcando buenos tiempos y Vettel perdía tiempo por detrás de Sergio Pérez. El de Red Bull paró, montó blando y salió rueda con rueda con el de Ferrari. El holandés celebró por radio el undercut, mientras su ingeniero le pedía calma. Lo que todo el mundo sabía, por radio le decían a Verstappen que Vettel no llegaría con ese neumático hasta el final, pero sí llegó. El holandés no vio peligrar su segundo puesto en ningún momento.

Los dos Toro Rosso salieron con neumático hiperblando, eso significaría muchos problemas si intentaban alargar mucho su parada. Es la vuelta 27, Pierre Gasly vio como Charles Leclerc se le pegaba a su alerón, hasta que el próximo piloto de Ferrari adelantaba al próximo piloto de Red Bull.

Más lío vino cuando Pérez, tras muchas vueltas detrás de Sirotkin, se tiró y provocó una colisión bastante fuerte contra el checo, se notó que había cambiado de dirección, fue sancionado con un Drive Through. Ya se cargó la carrera de su compañero al principio y la suya en ese momento. Su equipo ya lo había fastidiado un poco con la parada y sacarle con tráfico.

Ocon, contra el muro en la primera vuelta | Foto: @F1

Sirotkin se vio envuelto en otra lucha con Roman Grosjean, pero el problema no era este, sino que Hamilton y Verstappen llegaban por detrás haciendo su carrera. El británico tuvo que luchar con Sirotkin como si ambos estuvieran haciendo la misma carrera y Verstappen casi se tira para intentar colarse en primera posición.

Este incidente provocó que Charlie tomara medidas y sancionó a Grosjean con cinco segundos por ignorar banderas azules. Sirotkin tampoco se iba a salvar de penalización, pero por otro motivo, por echar a Brendon Hartley fuera de los límites de la pista, cerca estuvo de quedarse en el muro.

Poco pasó hasta el final. Hamilton suma su séptima victoria de la temporada, la segunda consecutiva y ya son 40 puntos de diferencia con Sebastian Vettel. El podio lo completaron Verstappen y Vettel. La gran carrera de Fernando Alonso y Carlos Sainz también se vio reflejada, quedaron séptimo y octavo respectivamente.