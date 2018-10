Previa de Fernando Alonso en las 6 Horas de Fuji: a ampliar su ventaja en el Mundial

Fernando Alonso no se va del país asiático, corrió el fin de semana pasado en Suzuka, con McLaren, y este fin de semana le tocará subirse de nuevo al Toyota. El piloto asturiano viene de firmar unas buenas actuaciones en lo que llevamos de temporada, victoria en las 6 Horas de Spa, victoria en las 24h de Le Mans y otra victoria en las 6 Horas de Silverstone, aunque posteriormente fueron descalificados. Su ventaja en el mundial actualmente es de dos puntos con respecto a los Rebellion. El Toyota #7 se sitúa tercero en la clasificación a 17 puntos de los líderes.

El piloto asturiano llega a Fuji donde hace diez años que no pisa este trazado, la última vez, en 2008, consiguió su última victoria con Renault. Este fin de semana, el trío Buemi-Alonso-Nakajima, intentarán repetir el éxito de las pasadas campañas y ampliar su liderato en el mundial. Tras el anuncio de Alonso de su marcha de la Fórmula 1, aún hay muchas preguntas por responder sobre cuál será su futuro. Está claro que completará la súper temporada del WEC pero no se sabe más. Existen rumores de una posible entrada a la IndyCar a tiempo completo.

Pit stop de Fernando Alonso en el GP Japón 2008 / Foto: Flickr Stuart Codling

¿Qué pasó en la última carrera?

Ambos Toyota salieron en las dos primeras posiciones y así acabaron, en un doblete. Pero horas después de finalizar la carrera, fueron descalificados por la FIA tras encontrar unas irregularidades en el fondo plano. Por tanto, el equipo Rebellion finalizó en un doblete en las 6h de Silverstone. Los afortunados fueron el trío de Beche-Laurent-Menezes, en segunda posición el coche de Jani-Lotterer-Senna, y por último el SMP Racing de Sarrazin y Orudzhev.

Tras la descalificación de ambos Toyota en la pasada carrera, los cuatro primeros puestos de la categoría LMP1 se quedan así:

1. F. Alonso - K. Nakajima - S. Buemi (65 pts) Victoria en dos de las tres pruebas: Spa y Le Mans.

2. M. Beche - T. Laurent - G. Menezes (63 pts) Victoria en una prueba: Silverstone.

3. K. Kobayashi - J.M. López - M. Conway (46 pts)

4. N. Jani - A. Lotterer (36 pts)

Foto: Flickr Michelin Motorsport WEC_24 Heures du Mans

Las 6 Horas de Fuji

El equipo japonés es favorito no sólo para la victoria (si no hay ningún contratiempo) sino también para hacer doblete. También hay que fijarse en los Rebellion, no hay que perderlos de vista por las limitaciones de rendimiento impuestos a los Toyota. La FIA lastra a los Toyota con peso para equilibrar el rendimiento.

En cuanto a la meteorología este fin de semana en Fuji, es probable que sea como el año pasado, jornada lluviosa. En cuanto a las temperaturas no superarán los 20º de máxima y viento del este con algunas rachas de 18 km/h.