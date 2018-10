Carlos Sainz: "No esperábamos volver a conseguir un sexto y un séptimo en carrera"

Carlos Sainz ha terminado en la séptima posición en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto madrileño ha hecho una buena salida, partía desde el undécimo puesto y ha conseguido pasar a tres coches por fuera en la primera curva y a Ocon en la sexta, por lo que ha conseguido escalar hasta el sexto puesto. "Luego hemos tenido buen ritmo en el primer stint, una pena la penalización que me ha hecho perder mucha comba", explicaba, ya que ha recibido una sanción de cinco segundos por sobrepasar los límites de la pista y ganar ventaja.

Sobre la penalización, Sainz opina que dependiendo de la carrera los comisarios deciden sancionar a unos pilotos sí y a otros no: "Es la consistencia de la que hablamos siempre los pilotos, que no es suficientemente clara. Creo que había un Ferrari delante que se ha ido por fuera, a uno le penalizan y a otro no". Aun así, después de la primera parada ha tenido que adelantar a más coches, usar más gasolina y neumáticos, lo que no le ha permitido luchar por una mejor posición.

"Estoy contento porque salir undécimo y terminar séptimo es para estar contento", continuó diciendo. Además, la sexta y la séptima posición que el equipo ha conseguido les da un gran aliento para mantener la cuarta posición en el Mundial de Constructores: "Es lo que necesitábamos, no esperábamos volver a conseguir un sexto y un séptimo en carrera". Por eso, el madrileño sabe que si continúan haciéndolo bien en las tres carreras que quedan para que termine la temporada, podrán asegurar el cuarto puesto.

Para ello, Sainz ya piensa en la próxima carrera, la semana que viene el Gran Circo viajará a México, un circuito donde cree que les irá bien. "Es otro circuito donde podemos puntuar, no va a ser un Suzuka o un Spa, va a ser un Austin. Calificaremos entre el noveno y el decimotercero, ahí nos podremos mover en carrera", terminó diciendo.