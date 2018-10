Previa de Renault en el GP de México 2018: ser el primero del resto

Renault llega al Gran Premio de México tras conseguir magníficos puntos en Austin. Nico Hülkenberg terminó la carrera sexto y Carlos Sainz, séptimo. El equipo tiene 106 puntos y se mantiene cuarto en el mundial de constructores. La descalificación de Esteban Ocon y Kevin Magnussen le ha venido bien a la escudería del rombo para conservar la distancia e incluso aumentarla. Haas es el quinto con 84 puntos; McLaren, el sexto con 58; y Racing Point Force India, el séptimo con 47. De esta forma, a falta de tres carreras para el final, Renault tiene mucho más cerca esa cuarta plaza definitiva. El objetivo del equipo para México será seguir sumando puntos con ambos monoplazas.

Carlos Sainz

El piloto madrileño cerró el pasado fin de semana con broche de oro. A pesar de caer el sábado en la Q2, el domingo consiguió cruzar la línea de meta en una buena séptima posición. Logró hacerlo aun con la sanción de cinco segundos que recibió por ganar ventaja por fuera de la pista en la primera vuelta. El objetivo de Sainz este fin de semana es estar en Q3 y volver a sumar puntos. El de Renault se ha mostrado optimista de cara a este Gran Premio: "No esperábamos lograr un sexto y un séptimo, lo que nos da un colchón de puntos importante y nos permite acercarnos al objetivo de acabar cuartos en el Mundial de constructores. México es otro circuito que nos va a ir bien, relativamente bien, donde podemos puntuar otra vez. Se puede hacer otro buen fin de semana".

Sainz en Austin | Fuente: Getty Images

Nico Hülkenberg

El piloto alemán salió de Austin satisfecho. En la jornada del sábado consiguió meterse en la Q3 y el domingo terminó la carrera en sexta posición. Su objetivo de cara al Gran Premio de México es seguir en los puntos. Hülkenberg ha declarado que le gusta mucho el ambiente que hay en el país azteca: "El circuito tiene muchas combinaciones complicadas de curvas. Sobre el papel parecen bastante simples, pero están lejos de ser fáciles. Es un circuito muy técnico y no es una vuelta fácil de ninguna manera. Lo más destacado son las dos curvas finales en el sector del estadio. ¡Es una experiencia genial, especialmente cuando está lleno y puedes escuchar el ruido! México es uno de estos lugares que tiene un ambiente especial. El circuito es bastante antiguo y tiene mucha historia. Cuando visitas la pista, sientes esa conexión con las carreras, similar a lugares como Interlagos o Silverstone, y eso es algo que me gusta mucho. La ciudad de México es un lugar enorme. Incluso podría ser uno de los lugares más grandes que he visitado. En el pasado, he volado sobre la ciudad en un helicóptero y es muy grande, es alucinante. El tráfico es obviamente un problema aquí, pero así es a veces. El clima suele ser fantástico, los aficionados son muy acogedores y apasionados, y eso lo convierte en un divertido fin de semana de carreras".

Hülkenberg en Austin | Fuente: Getty Images

Expectativas

Renault espera conseguir los puntos necesarios para no perder su tan ansiada cuarta posición en el mundial de constructores. Nick Chester, director técnico de chasis, ha explicado lo más característico del Autódromo Hermanos Rodríguez: "Hay una serie de curvas de baja velocidad, especialmente en la dramática sección del estadio, y este tipo de curvas tienden a adaptarse a nuestro coche. Es un lugar donde generar agarre y temperatura de los neumáticos es un desafío debido a la falta de fuerza aerodinámica efectiva, por lo que significa mucho trabajo para los pilotos e ingenieros".