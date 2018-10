Coulthard, sobre Vettel: "No encuentra su zona de confort en Ferrari"

Sebastian Vettel no está en la mejor situación. A mitad de temporada su igualdad con Lewis Hamilton era máxima y el alemán tenía serias posibilidades de hacerse con su quinto título mundial. Sin embargo, los errores, tanto suyos como de su escudería, le han alejado de ese objetivo. Tanto es así, que Hamilton se proclamará campeón en México este fin de semana si termina entre los siete primeros independientemente de lo que haga el alemán.

Son muchas las voces que han querido opinar sobre esta situación. El último en hacerlo ha sido David Coulthard en Channel 4. “Es un cuatro veces campeón del mundo y ha cometido dos errores en dos curvas, fallos que cometes cuando te estás encontrando con el coche. Dice que está cansado y cuando estás cansado buscas tu zona de confort. En los últimos tiempos lo he visto cerca de Red Bull muy a menudo, mucho más que en todo el tiempo que ha estado en Ferrari. No encuentra su zona de confort en Ferrari. Creo que no está solo cansado de tener que remontar en carrera, tampoco está tan feliz en el equipo como lo estaba en Red Bull”, ha afirmado el escocés.

Ross Brawn ha querido salir en defensa del alemán aunque ha reconocido los errores que ha cometido: "Es una pena, porque este año Ferrari le ha dado un monoplaza realmente competitivo desde el inicio de la temporada. Desde el comienzo de la era híbrida, Mercedes nunca se ha enfrentado a tal oposición gracias a los hombres y mujeres que trabajan en Ferrari incluyendo, por supuesto, a los pilotos. Ahora, cualquier esperanza de que los pilotos de Maranello puedan alzarse con el título está disminuyendo y ha llegado el momento de hacer los cálculos. Su tarea más importante es descubrir cómo ayudar a Vettel a aprovechar al máximo su enorme talento. Y es que no te conviertes en cuatro veces campeón del mundo sin ninguna razón y definitivamente Sebastian no ha olvidado cómo se gana un campeonato. En un deporte tan complicado como el de Fórmula 1, solo alcanzas tus objetivos si todas las piezas del rompecabezas encajan en su lugar. Con que haya tan solo la falta de una pieza, todo está comprometido".