Carlos Sainz no descarta subirse al McLaren en los test de Abu Dhabi

Carlos Sainz llega confiado a México tras el séptimo puesto que consiguió en el Gran Premio de Estados Unidos, cuando no se esperaba que su equipo pudiese conseguir ese resultado en carrera.

Los tres Grandes Premios que quedan para terminar la temporada son las últimas citas que disputará el piloto español con Renault, ya que el próximo año se subirá al McLaren. Motosport.com le preguntó al madrileño si había posibilidad de que se subiese al MCL33 en los test Abu Dhabi y confesó que es una buena oportunidad para probar el monoplaza de este año, aunque él está centrado en las tres carreras que quedan por delante.

"Quienes gestionan mi carrera están investigando si es posible o no. Por el momento no hay nada decidido, o no se ha aclarado nada", explicó. Además, Renault esperaba que su fichaje para la próxima temporada, Daniel Ricciardo, pudiera pilotar el RS18 antes de que acabase el año, pero Red Bull lo ha impedido, lo que obliga a que Carlos Sainz se mantenga en el equipo hasta el último Gran Premio.

Algunos pilotos de la parrilla ya han confirmado su participación con sus nuevos equipos en dichos test, como es el caso de Stroll con Force India, aunque otros como Räikkönen y Gasly no han tomado ninguna decisión. "Ya veremos. No hay nada claro, estoy bastante abierto a cualquier decisión", dijo el actual piloto de Ferrari. "Nada se ha decidido aún, veremos qué sucede. Sería una buena oportunidad para empezar a trabajar con el equipo", explicó Gasly.