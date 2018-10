Marc Márquez: "Todo depende de Iannone, si él quiere no ganamos"

Marc Márquez no afloja ni con el título bajo el brazo. A pesar de las condiciones tan extremas que se vivieron en la pista de Phillip Island, el de Cervera ha decidido salir con todo a la clasificación, jugándose todo a unas vueltas para conseguir la que es su quinta pole consecutiva en el circuito australiano y sexta de la temporada. Un paso adelante de cara al mundial de constructores que Honda se juega contra Ducati.

Márquez, que había comentado este viernes no sentirse cómodo con su moto, tenía como estrategia no arriesgar más de la cuenta, aunque sus sensaciones al salir a pista cambiaron su percepción de cara a la sesión cronometrada. Vio algo que podría darle la pole y fue a por ella, aun habiéndose caído por segunda vez esta fin de semana durante la FP3.

"No tenía muchas ganas de arriesgar. El planning era hacer tres vueltas y parar. En la última he visto que dejaba de llover y he decidido seguir. Ya no había ese agua sobre el carenado que da miedo, especialmente en este circuito. Lo he dado todo. En la ultima salida continuaba lloviendo un poco y he decidido no arriesgar y marcar a Iannone y Rossi. Estaba por ahí mareando un poco", comentaba el de Honda.

Márquez, pole en Australia / Foto: Marc González

De cara a la carrera de mañana, el factor fundamental recaerá sobre la elección de neumáticos y, sobre todo, de la temperatura que se encuentren en pista. Durante la clasificación, la temperatura en pista ha ido descendiendo considerablemente, siendo un factor decisivo para que los pilotos de MotoGP pidan un cambio de horario en el Gran Premio de Australia, que celebra su carrera a las 16:00 hora local. Además, Márquez apunta a que otros pilotos tienen algo más de cara al domingo, que están un paso por delante.

"Todo depende de Iannone. Si Iannone quiere, no ganamos. Si está como hoy, gana él. Pero mañana es otro día y no tiene que ir como hoy. Intentaremos mejorar, a ver si él no mejora más y es ahí donde tenemos nuestras opciones. No estamos un paso por delante como el año pasado. Quizás está Iannone, pero después estamos dos o tres pilotos. Será difícil gestionar la carrera y elegir el neumático", explicaba.

Con la caída de la mañana del sábado, en la FP3, Marc Márquez suma ya 20 caídas a lo largo de la semana. Es el piloto que más se ha ido al suelo durante la temporada en la categoría reina: "La más rara del año. Iba más lento, menos inclinado. El hándicap de usar neumático duro por la mañana. He debido coger algo. No le doy vueltas. Aquí cuando pierdes confianza es difícil ir rápido. No quieres caer, porque ves cuantas lesiones ha habido este fin de semana. Es ahí donde debemos mejorar, entender eso y mejorar la tracción, que este año nos falta".