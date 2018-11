Tombazis afirma que esperan reducir un 10% la pérdida de carga aerodinámica

Una de las críticas que rodea a la Fórmula 1 es la dificultad que hay para adelantar con los monoplazas que se utilizan en la actualidad. La FIA ha impulsado una nueva normativa de cara a 2019 en cuanto a alerones delanteros y traseros, entre otros elementos, para cambiar esto.

En una entrevista a la publicación Auto, Nikolas Tombazis, jefe de monoplazas de la FIA, ha explicado qué aportarán estas nuevas normas: "Consideramos que la posición crítica está alrededor de los 15 a 20 metros entre los monoplazas. Esa es la distancia que esperaríamos ver entre coches que se acercan a una curva de velocidad media con una separación de medio segundo. Con la generación actual, el coche que se encuentra detrás pierde alrededor del 30% de su carga aerodinámica en este escenario. Esperamos reducir eso en un 10%. Lo que diría es que existe una tendencia general de los equipos por desarrollar más carga aerodinámica, lo cual aumentaría el problema. De no haber intervenido, sentimos que 2019 sería peor que 2018 y 2020 peor que 2019. Ahora creemos que 2019 será mejor que 2018, pero nadie espera que los coches de F1 luchen como los turismos".

Paddy Lowe, jefe técnico de Williams, se ha manifestado a favor de los nuevos cambios que entrarán en vigor en 2019 y 2020: "No me gustaban las reglas de 2017, las cuales vi como un paso atrás para los adelantamientos. Siento que de no haber hecho nada hubiera significado varios años de una situación cada vez peor a medida que los equipos desarrollan más carga aerodinámica. La FIA y la FOM hicieron lo correcto al actuar en este momento y hacer algo diferente para 2019 y 2020. Tengo bastante confianza en los aspectos técnicos de lo que se ha hecho y en que nos llevará en la dirección correcta".

Toto Wolff explicó hace un mes que era una incógnita lo que iba a pasar con la normativa de 2019: "La mayor influencia la tendrán las reglas aerodinámicas nuevas. Eso pondrá todo patas arriba. Cualquiera puede encontrar una laguna, traer una innovación o simplemente entender mejor cómo funcionan los coches que los demás. Hay una gran incógnita en las reglas del próximo año e incluso podría suceder que equipos que no estén en el radar en este momento estén avanzando".