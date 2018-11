Jackie Stewart: "Creo que el apogeo de Vettel ha pasado"

El pasado fin de semana en el Gran Premio de México, Lewis Hamilton consiguió su quinto título mundial, lo que pone de manifiesto los distintos errores que Sebastian Vettel ha cometido en la segunda mitad de temporada que le han ido alejando del campeonato.

El piloto alemán no ha podido soportar la presión en algunos Grandes Premios, lo que le ha llevado a cometer errores de pilotaje como el de Alemania cuando lideraba la carrera y se fue contra las protecciones. Lewis Hamilton habló de esto para la BBC y aseguró que cuando un piloto comete un error, pasa por un momento duro psicológicamente, y cree que eso es lo que le ha pasado al de Ferrari. A pesar de eso, Vettel siempre ha tenido el apoyo de su equipo y Maurizio Arrivabene ya dijo que tenían que estar cerca de él y no abandonarle: "Así lo hacemos con todos los miembros del equipo en tiempos difíciles. Somos luchadores y nunca nos rendimos", decía tras el Gran Premio de México.

Sin embargo, estos no han sido los únicos que han hablado sobre el piloto alemán, también lo ha hecho Jackie Stewart, que el que fuera tres veces campeón del mundo. "Creo que el apogeo de Vettel ha pasado y Hamilton sigue progresando. No hay razón por la que Sebastian no pueda volver, pero será más complicado para él tras esta temporada", confesó. El británico tampoco entiende que el de Ferrari consiguiera sus cuatro títulos mundiales entre los 23 y los 26 años y ahora tenga menos éxito que cuando era joven. "Su talento natural era muy bueno y ahora causa estos accidentes", explicó.

Además, asegura que no puede culpar constantemente a una tercera persona, ya que si está luchando por un campeonato no puede correr riesgos innecesarios y debe esperar al momento adecuado. "Me gusta mucho Sebastian y es un piloto muy bueno. Es muy emocional y técnicamente quizás siga siendo el mejor, pero parece que ya no tiene esa mentalidad clínica que acostumbraba a tener. Por otra parte, Lewis sigue desarrollándose como piloto y puede estar más relajado", ha concluido.