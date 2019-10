La Firma VAVEL MotoGP del GP de Japón: apurando hasta la última vuelta

La temporada de MotoGP está atravesando la recta final. Australia, Malasia y por último Valencia son los últimos Gran Premios donde se podrá disfrutar de un fin de semana de gran emoción. Como viene ocurriendo desde hace bastantes premios, hay un vigente campeón que no abandona el podio. Marc Márquez volvió a arrasar, manteniendo la primera plaza en la salida y llegando así hasta el final, donde si llega tener el combustible menos cargado, hubiese dejado la primera posición correr. “Sí hemos ajustado un poco, de hecho se me ha encendido la alarma a falta de dos vueltas, pero bueno había que arriesgar para ganar. Ya me dijo el presidente, ‘quiero el título de marcas aquí y ahora’ y, claro he salido sin nada de presión…”, bromeaba el piloto.

No solo ha conseguido un primer podio, el dominio del de Cervera le ha dado a su equipo un nuevo título de Constructores. De las 16 carreras disputadas ha ganado 10 y en 5 ha sido segundo. Tan solo falló en Austin, donde se fue al suelo cuando lideraba con absoluta tranquilidad. La determinación y el carácter que posee hace que sus estadísticas se superen cada vez más. Ha sumado once vueltas rápidas y diez poles. Marc Márquez suma 350 y está a punto de batir su marca del 2014 cuando sumó 362 puntos. El récord de la categoría lo tiene Lorenzo desde 2010 con un total de 383 puntos.

Lorenzo ¿se queda?

El compañero de box de Marc Márquez, Jorge Lorenzo, no brilla de la misma forma que el campeón, llegando a rumorearse una posible salida del equipo. El dirigente de Honda, Takahiro Hachigo, ha despejado dudas respecto a ese tema. “Desde el lado de Honda, queremos que esté. Nuestro objetivo es darle una buena moto para él. Ese es nuestro trabajo y nuestro objetivo, así que lo haremos”. Los últimos acontecimientos como la llegada de Zarca podría desestabilizar la continuidad del balear, pero todo ha quedado en una suposición. “No, no tiene que tener miedo por Zarco. Zarco es solo una buena oportunidad. Nakagami se lesionó, con lo que no teníamos más opciones; él no tenía moto, así que pudimos hacerlo y lo hicimos”, explicaba Takahiro Hachigo.

La renovación de la estrella del ‘dream team’ es un tema muy comentado por el japonés. “Yo espero que 10 años. Es más, espero que acabe su carrera como piloto con Honda. Lo intentaré, lo intentaré del mejor modo que pueda”, confirmaba el dirigente japonés.

El balear comienza a ver la luz en mitad del túnel. A pesar de haber terminado el GP de Japón a más de 40 segundos de su compañero de equipo y vencedor de la prueba japonesa, poco a poco Lorenzo va consiguiendo una mejoría en cuanto a su progresión. “Ha sido una carrera complicada, sobre todo, la primera parte de ella. No me he encontrado muy bien con el neumático medio de atrás, no tenía mucho agarre al principio, he tenido que sobrevivir un poco ahí. En las frenadas, con el depósito lleno no podía parar la moto. Pero en cuanto se ha ido vaciando el depósito y el neumático se ha ido calentando, he podido mejorar las sensaciones y rodar un segundo más rápido. Pero estoy contento con cómo he pilotado las últimas 10 vueltas y he empezado a disfrutar un poco encima de la moto, pero, evidentemente, el resultado todavía es malo y estamos todavía un poco lejos a pesar de que hemos visto aquí una pequeña progresión. Es mi mejor carrera desde Assen”, manifestó Jorge Lorenzo.

La mejora quizás se encuentre en el nuevo manillar, que según el piloto balear le aportó más estabilidad durante las pruebas que realizó en el ‘warm up’. “Hemos visto que trabajando y dejando pasar el tiempo, hemos mejorado en varias áreas: mi forma física, mi dolor y la moto. Esto demuestra que si uno insiste y tiene paciencia algo se puede avanzar. Estamos probando posiciones de manillares porque, hasta ahora, tanto en Yamaha como en Ducati, solía ir con manillares más altos, más tipo motocross, más alto de lo normal, porque me encontraba mejor, pero con esta moto, que la estabilidad de delante no es muy buena, el hecho de tener manillares más altos hace que la aerodinámica mueva un poco más la rueda delantera y pierdas estabilidad en las curvas rápidas. Y con este manillar, a pesar de que te puedes cansar un poco más, en esas curvas va mejor y puedo ir más rápido”.

Un rival novato para Márquez

Fabio Quartararo fue fiel perseguidor de Márquez ocupando la segunda posición. El francés ha sido el mejor debutante de la clase reina desde la llegada del ilerdense en 2013. Con su segunda posición, la tercera vez consecutiva en este puesto, es un rival novato que a su vez está creciendo como rival. Al igual que Marc Márquez, tiene hambre de victoria. “Aquí estaba a dos, tres segundos. Estaba contento porque Marc tenía más ritmo que nosotros. Acabar segundo ha estado muy bien. Pero en Tailandia, estuve ahí, pegado. Allí sí que me dio rabia”, admitió.

Como se pudo ver Japón, los adelantamientos y las pasadas son propias de pilotos de alto rendimiento que no se conforman con la segunda posición. “Ha sido la mejor primera vuelta de mi vida. Es la primera vuelta que más he disfrutado. Me encantan los adelantamientos así de agresivos.. y que me los hagan a mí también. Me gusta este tipo de piques y espero que llegue un día en el que peleemos durante toda una carrera así… Ojalá”, señalaba esperanzador Quartararo.

Pero Quartaro no se ha convertido en rival de Márquez únicamente, ya que según su compañero de equipo Valentino Rossi se ha creado un desafío interno. “Desde un punto de vista técnico, es importante tener otras Yamaha que vayan bien, porque esto nos permite entender más cosas. Pero también es un desafío, porque ahora los pilotos de Yamaha van muy fuertes. Es un gran desafío interno, porque desde la llegada de Quartararo todos los están haciendo mejor”, afirmaba Valentino Rossi.

El italiano salía en la décima posición en Motegi, siendo la cuarta Yamaha en parrilla. ‘El Doctor’ es consciente de que el equipo aún tiene muchas cosas que mejorar. “Necesitamos mejorar en el motor, para ir más rápido en la recta, pero también que tenga una buena entrega, ya que en velocidad punta siempre perdemos algo. Estamos trabajando duro en la electrónica y la moto ya ha mejorado en ese aspecto”, concluye el italiano.

Las próximas citas tendrán lugar en Australia, Malasia y Valencia. Se espera más emoción entre Quartararo y Marc Márquez, donde veremos si este último sigue sumando puntos y consigue batir el récord de Jorge Lorenzo.