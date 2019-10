Rueda de Gran Premio de Australia 2019

Después del Gran Premio de Japón pilotos, equipos y aficionados se reúnen en el circuito australiano de Phillip Island y su peculiar encanto. Hoy en la rueda de prensa han comparecido ante las cámaras los tres primeros clasificados de Motegi -Marc Márquez, Fabio Quartararo y Andrea Divizioso-, el veterano de la categoría -Valentino Rossi-, el piloto natal -Jack Miller- y los dos nuevos fichajes -Iker Lecuona y Johan Zarco-.

Marc Márquez. “Es un circuito en el que tenemos que encontrarnos y encontrar buenas sensaciones”

P: ¿Qué esperas de este fin de semana?

M: Venimos de un muy buen fin de semana en Japón y el objetivo aquí es Tratar de luchar por la victoria este domingo. Es un circuito en el que tenemos que encontrarnos y encontrar buenas sensaciones porque es un circuito donde hay curvas muy rápidas y esto entraña mucho riesgo. Si no encontramos las sensaciones es mejor mantener la calma y finalizar con un podio.

P: ¿Qué le puedes aconsejar a Iker?

M: Es difícil aconsejarle, es un piloto muy joven y que no tiene mucha experiencia aquí pero si KTM le ha dado una oportunidad será interesante observarlo. Estará en un equipo con mucha experiencia y mi consejo es que disfrute y aprenda.

Andrea Dovizioso

P: Este circuito siempre ha sido un poco peliagudo para las Ducati. ¿Eres optimista en base a tus posibilidades aquí?

A: Optimista sería decir demasiado pero el fin de semana pasado fuimos rápido y fue una buena carrera así que espero volver a estar en el podio. Será difícil porque Marc y los pilotos de Yamaha irán muy fuertes, Rins… será duro pero en la última carrera fuimos rápidos en el final de la carrera y nos ha pasado en más ocasiones así que tenemos que saber por qué pasa eso y las condiciones técnicas. También será importante gestionar los neumáticos.

Fabio Quartararo: “Es un circuito que me gusta mucho por las curvas”

P: Ahora mismo estas muy bien en la categoría reina y la Yamaha va muy bien. Se te presenta una de las mejores posibilidades para conseuir una victoria.

F: Si la Yamaha va muy bien aquí pero como decía Marc, hoy hace buen tiempo y mañana no se sabe. Se presentan condiciones peliagudas para este fin de semana y no nos centraremos mucho en la carrera sino que iremos paso a paso. Es un circuito que me gusta mucho por las curvas rápidas y además parece que se le da bien a la Yamaha.

P:Tuviste unos buenos tiempos en mojado en Buriram ¿Cómo será aquí?

F: La verdad es que no tenemos mucha experiencia en mojado pero en Buriram y Motegi tuvimos buenos tiempo así que trataremos de adaptarnos muy rápido.

P:¿Qué consejo le das a Iker Lecuona?

F: No tengo mucha experiencia en MotoGP pero bueno, los primeros tests cuando la pruebas tienes sensaciones muy extrañas porque Ti no controlas la moto sino que es ella la que te controla a ti. Mi consejo es que se tome su tiempo porque no es fácil ir rápido en MotoGp.

Valentino Rossi: “La motivación es tratar de volver”

P: Si al comienzo de tu carrera alguien te hubiese dicho que estarías luchando durante 400 GP ¿Cuál hubiese sido tu reacción?

V: Bueno pues la verdad es que no te lo esperas pero honestamente desde que era pequeño y en mi carrera nunca he tenido una idea clara de qué me iba a deparar el futuro así que cuando tenía 17 años veía a un tio de 25 años y pensaba que podría ser mi abuelo y ahora yo tengo 40. Tampoco sabía que cabía esperar cuando empecé.

P: Llevas mucho tiempo sin ganar. ¿Cómo mantienes aún la motivación?

R: Ahora la situación en MotoGP es extraña porque tienes que decidir tu futuro lo más pronto posible por los contratos, antes era distinto. Pero la motivación es tratar de volver y volver motivado.

P:¿Qué le puedes decir a Lecuona para que afronte estas tres carreras?

V: Mi consejo es que se tome su tiempo y trate de aprender.

P: Valentino enhorabuena tu gran premio 400, unos números increíbles. Seguro que será maravilloso llegar con estas cifras aquí, además un circuito que se le da bien a Yamaha. Supongo que serás optimista y querrás darle la vuelta a la situación.

R: Si la verdad es que ha sido un trayecto muy largo el que me ha llevado aquí y es muy bonito celebrarlo en Phillip Island porque es un circuito icónico y a todos nos encanta. Y bueno la verdad es que hoy luce el sol pero parece ser que lidiaremos con condiciones difíciles este fin de semana.

Jack Miller: “Aquí normalmente somos fuertes”

P: Llegas al circuito de casa donde te acogen todos tus fans. ¿Qué piensas del fin de semana?

J: Es un lugar en el que me encanta pilotar y aunque las condiciones no serán ideales la verdad es que en phillip island no tiene sentido mirar las condiciones porque siempre pueden cambiar pero haremos una estrategia en base a las condiciones de mañana. Venimos de un fin de semana donde teníamos buen ritmo y aquí normalmente somos fuertes. Tenemos una buena oportunidad de batirnos.

Johan Zarco: “Tengo un futuro muy corto pero puedo vivirlo con intensidad”

P: Bueno Zarco te vemos aquí antes de lo que esperábamos y es una pena la operación de Takaaki Nakagami pero es una buena oportunidad para ti de sustituirle con Honda. ¿Tienes algunas expectativas de cara a estas 3 carreras?

J: Este año ha sido bastante complicado y parecía que ya se había acabado mi historia en motogp pero Lucio me planteó esta oportunidad y dije bueno pues a lo mejor van a ser mis tres últimas carreras pero restringí mi contrato con KTM asumiendo un gran riesgo pero me he dado cuenta que competir es mi prioridad y tengo un futuro muy corto pero puedo vivirlo con mucha intensidad.

Iker Lecuona: “Para mí es increíble estar aquí con Marc y Valentino”

P: Han llegado las noticias esta mañana de que vas a ser piloto de MotoGP en 2020 sumandote a todos estos pilotos para KTM. ¿Cómo te sientes?

I: Estoy muy feliz de poder vivir esta oportunidad, para mí es increíble estar aquí con Marc y Valentino cuando soy apenas un chaval. Finalmente es un sueño que se hace realidad y le doy las gracias a KTM.