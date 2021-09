Alberto Puig: "El resultado fue mejor de lo esperado"

El director deportivo del Repsol Honda explica cuáles son las sensaciones del equipo después de los resultados de la pasada carrera en la que Marc Márquez acabó 4º después de un doble adelantamiento en la última vuelta sobre Miller y Joan Mir, y Pol Espargaró logró cruzar meta 7º. "La última vuelta de Marc Márquez fue muy interesante porque pudo ganar dos posiciones y, sobre todo teniendo en cuenta su estado físico, estamos muy contentos con lo que consiguió. Pol también pudo mantener un buen ritmo durante toda la carrera. Al inicio perdió un poco de tiempo, pero su ritmo era bueno", explica Puig en boxrepsol.com

Las limitaciones físicas de Marc se vieron reflejadas el pasado fin de semana durante una de las jornadas de entrenamientos libres, no obstante, no le frenaron durante la carrera del domingo. "Marc luchó contra el dolor, pero sabemos que el test de esta semana es muy importante ya que nos permite probar nuevos componentes. No será fácil para él, pero lo hará", anunciaba así Puig en relación a los tests oficiales de MotoGP celebrados esta semana en Italia.

Alberto Puig: "Lo positivo es que ambos pilotos del equipo Repsol Honda pudieron hacer una buena carrera. Fueron consistentes y esto es muy importante. Antes de la carrera teníamos ciertas dudas, pero finalmente el resultado fue mejor de lo esperado cuando miramos la diferencia con los líderes"

A pesar de sufrir en Misano, Marc consiguió hacer una gran carrera y tanto sus tiempos de vuelta como los de Pol fueron bastantes consistentes, algo importante para ellos y que evidencian cierto progreso y esperanza por continuar en esta línea de evolución, explicó así A.Puig.

Respecto al desarrollo de Pol con la Honda, Alberto destacó - "Creo que fue mucho mejor que en Aragón (acabó 13º) Si revisas los tiempos de vuelta, puedes ver lo que estaba haciendo, pilotando al mismo ritmo que los pilotos que iban en cabeza. Estamos contentos con el trabajo que hizo. En cualquier caso, globalmente hablando no estamos muy satisfechos. Nosotros estamos aquí para ganar, pero con nuestra situación actual, podemos decir que este ha sido un buen fin de semana"