Andretti: "Todo se trata de codicia y de mirarse a sí mismos y no de mirar lo que es mejor para el crecimiento general de la categoría"

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, quiere incorporar más equipos a la parrilla, y cree que General Motors puede ser un buen candidato para esta ampliación. Andretti sigue luchando por hacerse un hueco en la Fórmula 1.

La semana pasado se anunció la coalición entre Michael Andretti y Cadillac, pero los actuales equipos se oponen a esta incorporación. Este "malestar" se debe a que las escuderías dudan sobre si se implicarán en el deporte.

Andretti habló sobre esto en una entrevista en Forbes diciendo que para el es "codicia": "Todo es cuestión de dinero. En primer lugar, piensan que van a perder una décima parte del dinero de los premios, pero también se vuelven muy codiciosos pensando que nos llevaremos a todos los patrocinadores estadounidenses".

"Todo se trata de codicia y de mirarse a sí mismos y no de mirar lo que es mejor para el crecimiento general de la categoría". El año pasado cuando intento entrar a la F1 lo hizo sin el apoyo de GM y pensaba que contando con ellos iba a ser más fácil y cambiaria la visión de algunos".

"No me sorprende. En la F1, los propietarios miran por sí mismos, no por lo que es mejor para el campeonato", añadió Andretti. "Esa es la diferencia entre la posición del Presidente Mohammed y la de los equipos. El Presidente Mohammed mira por el futuro del deporte. Mohammed lo entiende. Es un piloto y entiende que la serie necesita tener uno o dos equipos más. Es un campeonato de la FIA, y tiene la mayoría de las cartas para poner en marcha la manifestación de interés".

Por último aclaró que esto no hace que se desmotive, al revés, esto le sigue dando energía para seguir intentandolo una y otra vez: "Tienes que centrarte en tu trabajo y no escuchar a los detractores. De hecho, uso a los detractores como motivación. Siempre es divertido hacerles callar".