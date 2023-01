Andretti y Cadillac se asocian para poder entrar a la Fórmula 1

Hace unas semanas presentaron la idea de tener un equipo totalmente americano con pilotos estadounidenses, los aficionados se mostraron muy contentos con esta noticia, pero la respuesta de la Fórmula 1 no lo fue tanto.

En el comunicado que realizaron no se nombraba ni a Andretti ni a Cadillac y en ella recordaban que cualquier nueva entrada necesita ser aprobada por ellos y de la FIA. El proceso para llevar a cabo una incorporación de un nuevo equipo a la Fórmula 1 es largo y tendido.

Hasta ahora, la respuesta de la Fórmula 1 no ha sido buena y eso hace que a ambos les preocupe que acaben ingresando menos dinero. Ya que la Fórmula 1 ha dicho que si no se trata de un nombre grandes no era imprescindible añadir un nuevo equipo.

Andretti se ha asociado con General Motors, es un pilar del automovilismo estadounidense en la IndyCar y la IMSA. Su propio presidente Mark Reuss ha dicho que había sido bastante dificil la posibilidad de entrar en la F1.

General Motors no fabricaría una unidad de potencia, no han explicado que se llevan entre manos pero que trabajarían con un motorista ya existente. Sería similar a como compiten actualmente Alfa Romeo y Aston Martin.

"Los amplios recursos de GM aportarán éxitos y valiosas contribuciones a esta asociación", dijo Reuss. "Eso incluye todo el talento y las capacidades del personal y las instalaciones de GM Racing en Michigan, en el Warren Tech Centre, y en Carolina del Norte, así como la experiencia de nuestros ingenieros y diseñadores en materia de combustión, de tecnología de baterías, turboalimentación, integración de vehículos, y un largo etcétera".

Marcas como Audi que llegarán en 2026 o Porsche que sigue intentando unirse, añadiendo a GM con su poder especialmente en Estados Unidos, ayudaría a la F1: "A medida que convertimos Cadillac en una marca global, en lugares donde no hemos estado en mucho tiempo o nunca hemos estado, nos ofrece exposición. Después de todo, la F1 es quizá la mejor herramienta de marketing que existe para los fabricantes de automóviles" .