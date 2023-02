Verstappen : "Con los nuevos neumáticos de Pirelli, creo que hay una pequeña mejora"

Se sabe que los conductores de Red Bull prefieren un eje delantero receptivo para hacer que el automóvil se mueva en la parte trasera. Esta característica es opuesta a la que tendrá el RB18 al inicio de la temporada 2022, debido a una combinación de sobrepeso y subviraje en la nueva generación de neumáticos Pirelli.

Si bien, el equipo de Milton Keynes se ha salido del equilibrio y ha mejorado rápidamente desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, todavía hay margen de mejora. Sin embargo, las esperanzas del neerlandés de un auto mejor, han aumentado debido a la naturaleza de los neumáticos de la compañía italiana esta temporada.



El objetivo es modificar ligeramente el equilibrio para que el coche sea menos propenso al subviraje, y cuando Motorsport.com le preguntó si los cambios se habían probado en la prueba de Abu Dhabi, Max Verstappen dijo que era optimista.

"Era muy grave, y eso crea un comportamiento perezoso en el eje delantero, así que una vez que empezamos a deshacernos de eso, el coche de volvió más ágil, y así es como el monoplaza va rápido, porque nunca me he sentado en uno con subviraje que sea veloz en mi vida, en ninguna categoría", comentó el vigente campeón del mundo.

"Con los nuevos neumáticos de Pirelli, creo que hay una pequeña mejora. Por supuesto, solo los probamos a fondo en Abu Dhabi, y tenemos que verlos en todos los circuitos también para ver si funcionan en todas partes. Porque cada asfalto y cada condición de la pista, especialmente el tiempo, influye mucho, pero confío en que todo vaya en la dirección correcta", siguió.

Los responsables técnicos tras las pruebas de Yas Marina dijeron que habían mejorado bastante: "No me parece que haya una gran diferencia con respecto a la primera información que recibimos tras los test de Abu Dhabi. Una rigidez un poco diferente, vertical, un poco más suave, pero no vimos nada importante. Sin embargo, el año anterior, cuando vimos las pruebas del final de la temporada con los neumáticos de 18 pulgadas, tenían un graining infernal, y estuvimos asustados todo el invierno por eso, cuando luego no pasó nada en 2022".

"Así que yo no sacaría una conclusión prematura de lo que vimos en los test solo por lo que pasó. Ahora mismo, no son diferencias muy grandes, así que no debería haber un comportamiento muy distinto", concluyó.