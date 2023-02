Paolo Simoncelli: “Espero que gane Rossi porque tiene todos los medios para hacerlo”

Lo que si es cierto es que puede haber directores de equipos formales.. pero luego está Paolo que ha hecho de la espontaneidad su marca. La presentación anual del team SIC58 Squadra Corse, donde Paolo es la única evidencia entre recuerdos e inmersiones. El conjunto italiano apuesta por las siguientes parejas de pilotos Riccardo Rossi – Kaito Toba y Kevin Zannoni – Kevin Manfredi.

La primera pregunta fue por si su piloto Rossi merecía otra oportunidad y el dijo que sí y que espera que pueda ganar: Espero que gane, porque tiene todos los medios para hacerlo. Necesita mejorar mentalmente, ya que necesita estar más convencido de su potencial, solo le falta eso. Lo resumo todo en una palabra: determinación” y también habló de su otro piloto Toba y que espera de él: “He visto a Toba hacerlo fuerte en el pasado, así que estoy convencido de que puede hacerlo bien. Si podemos construir el entorno adecuado a su alrededor. Creo que podremos aspirar a grandes cosas”.

Presentación SIC58 Squadra Corse | Imagen: MotoGP.com

Aparte de Moto3, Paolo sigue apostando por MotoE en la que comenta que merecen más atención de la televisión: “Sinceramente, hace años estaba entre los que no se llevaban bien con el universo eléctrico, pero ahora me doy cuenta de que se está poniendo de moda, y las carreras de unas pocas vueltas son interesantes. El campeonato empezó con muchos pilotos veteranos, todos los cuales, sin embargo, fueron rápidamente reemplazado por jóvenes de alto nivel. Hay muchas batallas en cada carrera, por lo que merecen más atención de la televisión y más allá”.

¿Un piloto ideal? Márquez

Y por supuesto, como era de esperar también habló de lo que espera de su otra pareja de pilotos Zannoni y Manfredi: “Un jinete como Manfredi me inspira confianza, puede ser adecuado para nosotros. Zannoni debe creer en sí mismo como Rossi: alguien que gana dos títulos italianos tiene talento, solo necesita crecer en mojado. Si no pensara que era fuerte, no lo habría guardado” y acabó diciendo que si pudiera dar forma a su piloto ideal, elegiría a Márquez y en todos los aspectos.