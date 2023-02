El ‘enfado’ de Marc Márquez con una pregunta de Pablo Motos: “Es para levantarse e irse”

Este miércoles 22 de febrero ha tenido lugar la última entrega de ‘El Hormiguero’ hasta ahora, con uno de los pilotos más importantes del motociclismo, Marc Márquez. El piloto ha venido a presentar su reciente documental ‘Marc Márquez:All In’, la podéis ver en la plataforma Amazon Prime, también habló de como se encuentra tras su lesión y un poco de su carrera.

Esta noche ha venido a divertirse a El Hormiguero ¡@marcmarquez93! #MárquezEH pic.twitter.com/d43fYjVyZ9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 22, 2023

Su cumpleaños

El ocho veces campeón del mundo, hace unos días cumplió 30 años, el cuál celebró con sus amigos que además le hicieron una sorpresa, y él mismo confesó no haber recuperado la voz todavía. “Aún no he recuperado la voz. El viernes me hicieron una sorpresa mis amigos del pueblo. Me llevaron a ciegas a un sitio y nos los encontramos ahí. Y se estuvo a la altura de la fiesta”, terminó explicando.

‘Marc Márquez: All In’

Llegó el momento de hablar un poco de su documental que acaba de estrenar hace unos días en Amazon Prime, el piloto español explica su significado: "Yo lo traslado más a mi filosofía de vida, si se hace algo lo haces con todo, hacerlo a medio gas, no", añadía el ocho veces campeón del mundo.

"Lo más difícil es expresar todas las emociones en una cámara. Cuando tú haces un documental te expones a todo según mi mentalidad, lo tienes que hacer abierto. Después de la lesión es cuando digo, ¿y por qué no hacerlo? En un deportista no es todo superhéroe, idílico y todo bonito, sino que también hay momentos malos. Cuando gano quiero caparazón y cuando sufro quiero contarlo" relataba el piloto.

Ilusionado y rejuvenecido

A continuación Pablo Motos le preguntó como se encuentra de cara a la temporada que está a punto de comenzar, y el mismo decía esto: “Ilusionado porque he pasado tres años difíciles, duros. Dolores que no salían, que una operación que otra, buscando soluciones y ahora parece que, al menos por mi parte, está todo calmado. Físicamente, me estoy encontrando mejor, hay una evolución constante, entreno más y evoluciono más”, confesó Márquez.

“Ahora estoy ilusionado por eso, porque me siento rejuvenecido". De seguido el presentador le preguntaba que tal veía la moto de cara a esta próxima temporada y el contestó de la siguiente manera: "La nueva moto bien, estamos trabajando en ello también. Esto es un deporte de equipo, en dos semanas te digo como estamos".

La ‘Indignación’ de Márquez

Márquez en un momento del programa estuvo contando los nuevos elementos que se han ido introduciendo en las motos cuando mencionó el control de tracción. “¿Control de tracción quiere decir que vayan las dos o solo va la de detrás? Perdón que sepa tan poco de motos” preguntó el presentador antes del vacile del piloto.

“Tío, la de delante no es motriz” contestó sorprendido el de Cervera. “Yo que sé, antes los coches buenos tenían tracción trasera, yo que sé” echó para atrás el valenciano. “Te has informado bien del tema, eh. Voy a hacer que no he escuchado nada. Es para levantarse e irse, eh” terminó bromeando el ocho veces campeón del mundo.

‘El malestar de la madre’

Durante la emisión del programa han ido viéndose algunos fragmentos de los cincos capítulos de la serie. Cabe destacar en uno de esos fragmentos donde hubo una conversación entre Marc y su madre recién acabado de su última operación en el húmero. Márquez le contaba su dolor en la mano, a lo que le respondió la madre: “si se te queda la mano muerta no te la podrás pelar”, acto seguido comentado esa escena Pablo le dijo: “Todo el mundo dice en tu equipo ahora que eres ambidiestro”. “He desarrollado la mano izquierda, la controlo mejor. Al principio no sabes ni comer”, terminó reconociendo el piloto español.