Previa Ibiza vs Las Palmas: partido trampa en Can Misses

No existe mayor presión en el mundo del fútbol que la tienen los equipos a los que se le pone el cartel de "favorito" antes de un partido. Si ya de por sí es muy complicado ganar un encuentro en Segunda División, tener esa vitola añade un extra que, si no se gestiona bien, puede acabar en desastre. Es por ello que la visita de la UD Las Palmas al Palladium Can Misses de Ibiza tiene todos los condicionantes para ser la trampa perfecta.

Los números, que en algunas ocasiones pueden llevar a equívocos, dicen que la UD es clara favorita para hacerse con los tres puntos. El cuadro canario arranca esta jornada siendo el segundo clasificado, a un solo punto del líder. Los baleares son el colista destacado de la categoría, se encuentran a ocho puntos de la salvación y desde que comenzó el curso liguero solo han ganado cuatro partidos. Todos los ingredientes necesarios para un pinchazo si el duelo no se afronta con la exigencia necesaria.

Y es que en los últimos años Las Palmas ha sido un equipo capaz de jugar a tú a tú con los mejores de la categoría pero que suele mostrar su peor versión cuando su rival se encuentra en la parte baja de la clasificación. Buena prueba son los resultados de temporadas anteriores, donde el equipo ha cosechado más puntos contra conjuntos de ascenso directo y promoción que contra los que se encontraban en zona de descenso.

Esta última jornada fue otro capítulo más de esa historia que tanto conoce el aficionado amarillo. La UD estrenaba el 2023 en casa, partiendo la jornada como líder en solitario y midiéndose a un Racing de Santander en puestos de descenso. Parecía que los hombres de García Pimienta tenían el partido bajo su control, adelatándose antes de la media hora de juego tras un gran gol de Pejiño. Sin embargo, la relajación y el no haber ido a sentenciar a su rival pasaron factura.

Fotografía: La Liga

El cuadro cántabro, que llegó pocas veces a la portería contraria pero cuando lo hacía era con bastante peligro, llegó vivo a los minutos finales y lo aprovechó. Un error de Sergi Cardona que no vio el colegiado pero sí el VAR significó penalti. Pombo no falló desde los once metros y el 1-1 fue el resultado final. Las Palmas perdía dos puntos y también el liderato.

Sea como fuere, la sensación en la escuadra grancanaria sigue siendo de optimismo y se afronta el duelo de Can Misses de una manera bastante positiva. No en vano la UD es el mejor visitante de Segunda División. Solo ha perdido un encuentro fuera de a isla (1-0 en Huesca) y es el único que logrado cinco triunfos a domicilio. Una regularidad pocas veces vista y que cambia por completo la dinámica. Antes la UD hacía del Gran Canaria un fortín y se desinflaba cuando cogía el avión. Ahora no es tan fiable en casa pero es sin duda el rival a batir cuando sale fuera del Archipiélago.

En el otro lado se encuentra probablemente el equipo más necesitado de puntos de la categoría. El Ibiza llega a esta jornada con la obligación de sumar de tres para meterse en la lucha por la salvación. Está siendo una temporada convulsa en tierras baleares. Cuatro entrenadores en media temporada y la sensación de que el equipo tiene muy complicado salir del pozo. Sin embargo, hay un pequeño hilo de esperanza al que se quiere agarrar el cuadro celeste.

Fotografía: La Liga

Y es que como el propio García Pimienta reconocía en sala de prensa, el último cambio en los banquillos ibicencos ha sido una pequeña bocanada de aire fresco. Si bien el conjunto sigue cerrando la clasificación y su situación apenas ha cambiado, las sensaciones son otras. El Eibar, actual líder y todavía invicto en Ipurua, sudó tinta china para doblegar al cuadro isleño la pasada jornada (1-0). Solamente un balón suelto en el área y el olfato goleador de Stoichkov pudieron con el Ibiza. Este partido dice mucho de la igualdad de la categoría pero sobre todo de los celestes, que se están relamiendo sus heridas y quieren volver a ser aquel equipo incómodo y difícil de vencer de la temporada pasada.

¿Qué ocurrió en la primera vuelta?

Lo cierto es la que Las Palmas todavía no ha encontrado la fórmula para poder ganar al Ibiza. Este será el cuatro enfrentamiento entre ambos conjuntos desde el ascenso celeste hace dos años. En los tres anteriores, los dos equipos firmaron tablas. Estos precedentes fueron muy diferentes entre sí pero hacen ver que este partido no será nada fácil para los amarillos.

La temporada pasada los dos duelos entre canarios y baleares acabaron con el mismo resultado (1-1). En la primera vuelta, la UD tuvo que remar contracorriente en casa, pues un fallo en la salida del balón fue duramente castigado por Sergio Castel al poco de comenzar el partido. El debut goleador de Alberto Moleiro evitó la derrota y Las Palmas gozó de ocasiones para remontar, pero el marcador no se movió. En la segunda vuelta, fueron los amarillos quienes se adelantaron gracias a Jonathan Viera, pero el equipo no pudo defender el resultado y pagó caro su mayor tara del pasado curso, el balón parado. Un buen córner efectuado por Christian Herrera fue rematado por David Goldar y el empate volvería a ser el resultado final.

El último precedente fue el partido de la frustración para Las Palmas. El cuadro amarillo asedió al Ibiza en la primera vuelta del presente curso. 25 disparos en 90 minutos, más del 75% de posesión en muchos tramos del partido y un balón al palo de Jonathan Viera. Sin embargo, el marcador no se movió. El único empate que ha cosechado el equipo balear fuera de casa ha sido ese y la sensación que quedó en la isla es que nuevamente se perdieron dos puntos.

Bajas de última hora en la UD

Pese al pinchazo en casa contra el Racing, casi todo son buenas noticias esta semana en clave amarilla. Parecía ser que la única baja que tendrá el equipo será la de Vitolo, que continúa recuperándose de una microrrotura en el bíceps femoral derecho. Marvin Park apura plazos para entrar en la convocatoria pero parecía que los demás estaban disponibles. Sin embargo, Nuke Mfulu volverá a ser baja en el equipo tras su polémica expulsión contra el Villarreal B, esta vez por molestias. Eso sí, Eric Curbelo volverá a ocupar el centro de la zaga tras haber cumplido sanción por ciclo de amarillas.

Pero sin duda la gran noticia para Las Palmas se llama Kirian Rodríguez. El jugador tinerfeño comunicó el pasado jueves que ya tiene el alta médica tras superar el linfoma de Hogdkin y ha recuperado su ficha profesional. Volverá a tener el dorsal 20, ya que su actual propietario, el canterano Joel Del Pino, ha sido cedido hasta final de temporada a la Balompédica Linense.

Sabia nueva para el Ibiza

Por su parte, el cuadro celeste no ha dudado en agitar el mercado nada más empezar el año. Ya son tres las nuevas incorporaciones del Ibiza en esta ventana. El delantero guipuzcoano Kaxe ya debutó como titular en Ipurua. Para la zaga, se ha fichado al central argentino Faustro Grillo. Canterano de Vélez, el defensor vivirá su primera aventura en el fútbol español y podría disponer de sus primeros minutos contra la UD. Por último, el equipo ató la cesión del lateral diestro Joseda Menargues, que llega desde el filial del Valencia.

Para que unos lleguen, otros deben salir. Es por ello que el Ibiza cuenta también tres bajas. El cuadro canceló las cesiones de Miguel Azeez (Arsenal) y Zé Carlos (Sporting de Braga), además de la rescisión de contrato de Álex Gálvez, ex de la UD Las Palmas. Sin duda los celestes son los grandes protagonistas del mercado invernal en Segunda División.

¿Y los rivales directos?

Estos tres puntos que están en juego pueden significar mucho más que una victoria teniendo en cuenta la jornada que afrontan los rivales de la UD. El Deportivo Alavés abre el fin de semana visitando el difícil Carlos Tartiere, donde espera un necesitado Real Oviedo. El Eibar, actual líder, recibe en casa a un Málaga en clara línea ascendente y que acumula cuatro partidos sin conocer la derrota. Por su parte, el Burgos recibe en casa a la otra gran revelación de la categoría, el Andorra de de Éder Sarabia.

Pero sin duda el choque que más miradas va a atraer en la zona noble es el Granada-Levante. Dos recién descendidos de Primera que ocupan zona de play off. Los nazaríes aún no saben lo que es perder en el Nuevo Los Cármenes y los granotas no conocen la derrota desde octubre. Las Palmas es consciente de que al menos un conjunto se dejará puntos en ese duelo y es por ello que ganar en Can Misses se antoja fundamental.

Para el Ibiza, además del ya mencionado Eibar-Málaga, los ojos estarán pendientes en la visita del Sporting de Abelardo a El Sardinero, además de los duelos por la zona baja entre Tenerife con la Ponferradina y Mirandés frente al Lugo. Un triunfo celeste podría dejar la permanencia 5 puntos, una diferencia muy corta teniendo en cuenta el calvario por el que ha pasado el equipo este curso.

El árbitro: Gálvez Rascón (comité madrileño)

El colegiado designado para este partido no trae buenos recuerdos a Las Palmas. No por sus actuaciones sino por los resultados, ya que los canarios no han ganado nunca un partido arbitrado por Gálvez Rascón. Cuatro precedentes, con dos empates (1-1 contra Almería y Albacete) y dos derrotas (2-0 frente al Mirandés y 0-2 ante el Real Zaragoza). Será la primera vez que les dirija en esta campaña.

Mismo caso para el Ibiza, que ya conoce al madrileño cuando competía en Segunda B. Tres partidos y ninguna victoria (empates ante Pontevedra y Ponferradina y derrota en Cartagonova). También será la primera vez en ser arbitrados por Gálvez Rascón este curso. El colegiado ha dirigido once partidos de Liga y dos de Copa esta temporada. Sin duda donde más trabajo tuvo fue en la victoria del Racing ante el Levante (0-1). Mostró ocho cartulinas y expulsó a dos jugadores visitantes, uno de ellos por roja directa.

Declaraciones de los entrenadores

Lucas Alcaraz (UD Ibiza): "Al equipo se le pueden poner pocos peros salvo en el resultado. Habrá un día que el fútbol te de algo, porque la suerte no pertenece a nadie, es aleatoria. El equipo trabajó más que suficiente para haber conseguir el empate contra el Eibar".

"Vamos a morir matando, no vamos a levantar el pie del acelerador, vamos a hacer que el equipo compita y llegará nuestro momento de encadenar alguna victoria seguida y acercarnos. Como se dijo en la Biblia, el que no tenga fe no verá la tierra prometida".

García Pimienta (UD Las Palmas): "Cuando juegas contra el último clasificado, sabiendo la necesidad que tienen, me atrevo a decir que es el partido más complicado de todos. Le tengo mucho respeto a este partido porque se da por hecho que tenemos que ganar sí o sí pero los jugadores saben que tienen que estar concentrados al 100% para ello".

"Me atrevo a decir que Viera y Moleiro van a jugar muchos partidos juntos. Cuando podamos contar con los dos al 100% van a jugar muchísimo. Viera, con el tiempo de descuento, jugó el otro día 40 minutos y lo hizo muy bien".

Alineaciones previsibles